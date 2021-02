Porsche Taycan Cross Turismo: in testing con al volante Mark Webber

L'ex pilota di Formula 1 Mark Webber ha pubblicato alcune foto riguardanti la Taycan Cross Turismo, versione a ruote alte della prima elettrica di Zuffenhausen

Nell’attesa di scoprire se il marchio Porsche ha veramente intenzione di creare una versione ancora più potente della Taycan attuale, l’ex pilota di Formula 1 Mark Webber ha recentemente pubblicato sui suoi profili social alcune foto che lo vedono al volante della Cross Turismo, versione a ruote alte sempre della Taycan che avrebbe dovuto essere presentata già nel 2020 ma che, al contrario, vedremo definitivamente solo quest’anno.

Sviluppata prendendo come base il concept Mission E Cross Turismo visto al Salone di Ginevra del 2019, la Taycan in allestimento “SUV” ha già percorso oltre 20 milioni di chilometri al simulatore per uno sviluppo che, ormai, è alle battute finali. Le foto pubblicate dal pilota australiano, infatti, rivelano quasi al 100% le linee della vettura tedesca, vicine allo stile da “shooting brake” con una maggiore altezza da terra e delle proporzioni più abbondanti rispetto alla Taycan tradizionale.

Nonostante ciò, Webber ha affermato che la nuova Cross Turismo “si guida e si sente proprio come una Porsche“, a testimonianza che tutte queste modifiche non hanno cambiato un DNA sportivo che si tramanda fin dal lontano 1931. A quando l’appuntamento per poterla ammirare ufficialmente? L’ex pilota di F1 ha dato un importante indizio, affermando che l’anteprima mondiale si terrà in meno di otto settimane e il debutto dovrebbe avvenire per l’inizio dell’estate. Incrociamo le dita…