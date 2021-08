Potente e ibrido: arriva in Italia il Ford F-150 Powerboost

La power unit del Ford F-150 Powerboost è composta da un motore a benzina V6 da 3,5 litri e un’unità elettrica da 47 CV alimentata da una batteria agli ioni. La potenza massima di sistema è di 436 CV. L'auto viene proposta a un prezzo di 65.475 euro + IVA

Il segmento dei pick-up presenti sul mercato italiano si arricchisce di un nuovo esemplare: stiamo parlando del Ford F-150 Powerboost. Segni particolari: potente, tecnologico e soprattutto ibrido.

Ford F-150 Powerboost: le caratteristiche

Il nuovo Ford F-150 Powerboost si caratterizza prima di tutto per il fatto di adottare una power unit con tecnologia full hybrid. Questa è composta da un motore a benzina V6 da 3,5 litri in grado di erogare 385 CV al quale è abbinata un’unità elettrica da 47 CV alimentata da una batteria agli ioni di litio con capacità di 1,5 kWh posizionata nel pianale così da non sottrarre spazio a bordo del veicolo. Il propulsore è in grado di erogare una potenza massima di sistema di 436 CV e una coppia massima di 772 Nm. F-150 è, di fatto. Il primo pick-up che adatta questo tipo di soluzione. Il motore lavora abbinato ad un cambio automatico a 10 velocità. I costumi dichiarati si attestano sugli 11 km/l nel ciclo extraurbano.

Quello che resta inalterato è il design inalterato della vettura, fatto di una calandra di grandi dimensioni, fari a LED e cerchi di grande dimensioni (fino a 22″ nell’allestimento Limited). A bordo c’è tanta tecnologia. Il cruscotto digitale è composto da uno schermo da 12″ mentre al centro della plancia trova posto un altro schermo touchscreen orizzontale da 8 o 12” con il sistema di infotainment Sync 4, compatibile con aggiornamenti OTA, Apple CarPlay e Android Auto. A bordo della Ford F-150 Powerboost, tecnologia fa rima anche con sicurezza:il pick-up è dotato del pacchetto CoPilot 360 che include frenata automatica d’emergenza, cruise control adattativo, sistema anticollisione e mantenimento di corsia. Il sistema Active Drive Assist garantisce una guida autonoma di livello 2.

Ford F-150 Powerboost Hybrid viene offerto nell’allestimento Lariat a un prezzo di 65.475 euro + IVA (le spese di importazione sono incluse).