Prezzi Citroen C4 2020: il benzina da 22.900 Euro, l’elettrica da 34.900 Euro

La Nuova Citroen C4 è pronta a debuttare in Italia e lo farà con tre motorizzazioni distinte: il PureTech benzina (da 22.900 Euro), il BlueHDi a gasolio (da 26.400 Euro) e la e-C4 elettrica (da 34.900 Euro)

Dopo la presentazione web di fine giugno, la Nuova Citroen C4 2020 è pronta al suo debutto sul mercato e lo farà in Italia prossimamente, con le prime consegne previste all’inizio del prossimo anno. Già ordinabile fin da oggi, il nuovo crossover coupè del marchio francese sarà prodotto sia con le tradizionali motorizzazioni endotermiche, a benzina e diesel, sia nella tanto attesa versione elettrica, chiamata ë-C4.

Mentre le “classiche” potranno contare, da una parte, sull’1.2 PureTech da 130 cavalli e, dall’altra, sull’1.5 BlueHDi (sempre da 130 cavalli), equipaggiabili con il cambio manuale a sei marce o eventualmente con quello automatico a otto rapporti EAT8, la ë-C4 sarà dotata di un motore a zero emissioni da 100 kW (136 cavalli) con pacco batterie da 50 kWh, capaci insieme di portarla verso un’autonomia massima di 350 km secondo il ciclo di utilizzo WLTP.

Per quanto riguarda le dotazioni, le nuove Citroen C4 ed ë-C4 saranno disponibili in tre allestimenti specifici: Feel, Feel Pack e Shine. Il primo offrirà di serie il climatizzatore automatico bizona, i cerchi da 18” Aerotech, i gruppi ottici a LED con fendinebbia e funzione cornering, le sospensioni Progressive Hydraulic Cushions, il Safety Pack 3 comprensivo dei principali ADAS alla guida e il sistema di infotainment con display da 10 pollici. Il secondo, invece, aggiungerà i sedili Advanced Comfort, la telecamera posteriore, l’head-up display, il Citroen Connect Nag, i cerchi da 18” Aeroblade e il supporto Smart Pad. L’ultimo allestimenti, il top di gamma, includerà infine il sistema Keyless e il Pack Drive Assist, con tanto di Cruise Control con funzione Stop&Go per i modelli equipaggiati con il cambio EAT8.

CITROEN C4 e ë-C4: IL LISTINO PREZZI