Quando l’aeronautica incontra il mondo auto: ecco il camper che “mette le ali”!

Si chiama "The Fabulous Flamingo" ed è stato costruito fondendo un aereo da trasporto Douglas R4D con un camion DuraStar 4400

Sognate un camper più esclusivo di un “semplice” Wingamm o del Transit Custom Nugget? Bè, allora dovete provare a chiedere consiglio a Gino Lucci, ex-militare italiano che ha prestato servizio nell’US Air Force a Nashville (in Michigan) e che ha realizzato il suo progetto di fondere la fusoliera di un aeroplano con il telaio di un autoarticolato. No, non stiamo scherzando ma è successo davvero: date un’occhiata alle immagini in gallery prima di continuare a leggere!

La storia di questo particolarissimo camper è cominciata con il ritrovamento di un aereo da trasporto Douglas R4D abbandonato dalla FAA (Federal Aviation Administration), che l’aveva utilizzato tanto tempo prima come aereo di prova. Le sue condizioni, successivamente, si erano deteriorate a causa di un uragano, ma questo non ha desistito Lucci dal comprarlo per poi unirlo alla scocca di un camion International DuraStar 4400.

Dopo anni di duro lavoro è così nato il “The Fabulous Flamingo“, lungo oltre 11 metri e alto quasi quattro per un peso complessivo di 7.700 kg: sotto al suo “cofano” è sempre presente il motore originale Navistar DT466 da 7.6 Litri di cilindrata, che è in grado di spingerlo alla velocità massima di ben 137 km/h. Con una larghezza che lo rende idoneo alla circolazione per solo mezzo pollice, questo camper rimane un esemplare davvero bizzarro che testimonia quale possa essere il livello di passione di un’automobilista, che per realizzare il suo progetto ha dovuto spendere la bellezza di 20.000 dollari. Volete conoscere qualche dettaglio in più sulla sua storia? Date un’occhiata al video qua sotto!