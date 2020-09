Ford Transit Custom Nugget: il camper multifunzione by Westfalia

Se amate i weekend trascorsi in mezzo alla natura, in montagna o anche al mare, allora il nuovo camper dell'Ovale Blu può essere la soluzione che fa per voi. Il suo nome? Transit Custom Nugget

Vivere un weekend di vacanza a contatto con la natura e, comunque, senza il solito caos cittadino delle più importanti località turistiche del nostro Paese sta diventando una necessità sempre più affermata. Le priorità, in questo caso, sono divertirsi, rilassarsi e staccare completamente dalla propria quotidianità: se il campeggio tradizionale, tuttavia, può risultare scomodo ai più, ecco allora che arriva in soccorso quello “a quattro ruote”, caratterizzato da veicoli compatti ma ottimamente accessoriati come i veri e propri camper.

E’ proprio in questo contesto che entra in gioco il nuovo Ford Transit Custom Nugget, piccolo camper realizzato dalla Casa dell’Ovale Blu in collaborazione con Westfalia, azienda specializzata di questo settore. Un veicolo versatile, affidabile e altamente tecnologico come il tradizionale Transit Custom, dal quale prende spunto reinterpretando le sue funzionalità come una piccola casa su ruote.

Si tratta della soluzione perfetta per tutti coloro che amano vivere esperienze di tipo outdoor senza rinunciare a sicurezza e comfort, qualità che il Custom Nugget possiede grazie ad interni sapientemente modellati all’insegna della praticità. I sedili anteriori dell’abitacolo sono ruotanti e possono essere utilizzati come postazioni a cui associare il tavolino a scomparsa per creare una vera e proprio “zona giorno”, affiancata da una cucina attrezzata di tutto punto. Non mancano, infatti, il piano cottura a gas con due fuochi, il lavello, il frigo e la dispensa, a cui si aggiungono un lavabo pieghevole sul retro, un piccolo WC e un pannello divisorio che garantisce la privacy di chi sta a bordo presenti nella versione “Nugget Plus”, caratterizzata da una lunghezza di 36,7 cm aggiuntiva rispetto ai tradizionali 4,97 m dell’allestimento base.

Il Ford Transit Custom Nugget, inoltre, propone anche una “zona notte” altamente versatile e facilmente configurabile a seconda delle necessità, in grado di ospitare fino a 4 adulti in due letti: uno è matrimoniale ed è ripiegabile nello spazio del tetto, mentre l’altro trova posto nella “zona giorno”. Questo spazio è stato progettato da Westfalia utilizzando una tenda a scomparsa sul tettuccio del veicolo, per un’altezza massima di 2,4 metri.

Nell’abitacolo non manca il tradizionale focus tecnologico dei veicoli moderni, con una serie di sistemi di assistenza alla guida che rendono ogni viaggio semplice e gratificante: tra questi figurano il sistema di monitoraggio degli angoli ciechi, il limitatore di velocità intelligente e il sistema di mantenimento della corsia. A livello di motorizzazioni, il Ford Transit Custom Nugget è disponibile nei concessionari con un propulsore 2.0 diesel EcoBlue a due livelli di potenza, da 130 e 185 cavalli, con la possibilità di scegliere tra il cambio manuale e quello automatico. I prezzi? Da 44.100 Euro per il Nugget a 130 cavalli, che salgono a 45.350 Euro per quello con motore da 185 cavalli (46.600 Euro se si sceglie il cambio automatico), mentre la versione Plus parte da 47.850 Euro e sale fino a 50.350 Euro a seconda della motorizzazione.