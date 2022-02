Range Rover 2022: al debutto la ibrida plug-in con prezzi da 135.800 Euro

La quinta generazione della Range Rover è ora ordinabile in Italia: ecco tutti i dettagli su allestimenti e listino prezzi

La “regina” britannica dei SUV di extra-lusso arriva finalmente in Italia: la Range Rover di quinta generazione, infatti, si può ordinare già da oggi in tutte le concessionarie ufficiali con una gamma motori che include quattro soluzioni a tecnologia mild-hybrid (diesel e benzina), due opportunità inedite “alla spina” e la top di gamma P530 con motore V8 da ben 530 cavalli.

L‘ibrido “leggero” su questo SUV di razza è associato rigorosamente a propulsori a sei cilindri con potenze crescenti da 249 fino a 351 cavalli per quanto riguarda le alimentazioni a gasolio e da 400 CV per quella a benzina, mentre l’ibrido plug-in è contraddistinto dalle due versioni P440e e P510e (rispettivamente da 440 e 510 cavalli) con pacco batterie da 38 kWh capace di spingere l’autonomia massima in “full-electric” fino a 113 km con una singola ricarica (tra l’altro ripristinabile in CC fino a 50 kW).

Per quanto riguarda gli allestimenti, la nuova Range Rover 2022 sarà disponibile sostanzialmente in quattro versioni: la “base” propone già di serie i gruppi ottici Pixel LED a matrice, il tettuccio panoramico, i cerchi da 22”, i rivestimenti in pelle Windsor, i sedili anteriori riscaldabili e regolabili elettricamente, il climatizzatore automatico, l’infotainment Pivi Pro con schermo da 13,1”, il sistema di quattro ruote sterzanti, il differenziale con Torque Vectoring, le sospensioni elettroniche e il Terrain Response 2.

Il gradino successivo è rappresentato dall’allestimento Autobiography, che aggiunge alla dotazione precedente la funzione massaggio per i sedili anteriori (rivestiti in pelle Ebony), il volante riscaldabile, il sistema di ionizzazione dell’abitacolo, l’impianto audio Meridian Signature e l’head-up display. A listino c’è poi la First Edition con vetri oscurati, rivestimenti “Perlino” con inserti in noce ad intarsi, box refrigeratore e infotainment anche al posteriore, mentre al top della gamma troviamo la SV con dettagli esterni specifici, rivestimenti in pelle semi-anilina traforata, plancia dalle finiture in radica di frassino e tanti altri dettagli da edizione speciale.

Il listino prezzi della nuova Range Rover 2022 attacca da 124.200 Euro per quanto riguarda la versione D250 mild-hybrid in allestimento base e da 135.800 Euro per la P440e PHEV, differenziato a seconda del passo di carrozzeria a cinque oppure a sette posti. Tutti i dettagli del caso sono riassunti nello schemino qua sotto:

RANGE ROVER 2022

P440e PHEV

Range Rover – 135.800 Euro

Autobiography – 160.000 Euro

First Edition – 167.100 Euro

P440e PHEV passo lungo

Range Rover – 147.800 Euro

Autobiography – 162.900 Euro

First Edition – 171.100 Euro

P510e PHEV

Range Rover – 152.300 Euro

Autobiography – 168.200 Euro

First Edition – 172.450 Euro

SV – 202.000 Euro

D250 MHEV

Range Rover – 124.200 Euro

Autobiography – 148.800 Euro

D300 MHEV

Range Rover – 127.900 Euro

Autobiography – 152.600 Euro

D350 MHEV

Range Rover – 143.000 Euro

Autobiography – 159.600 Euro

First Edition – 168.200 Euro

SV – 190.300 Euro

D350 MHEV passo lungo

Range Rover – 149.500 Euro

Autobiography – 162.600 Euro

First Edition – 171.200 Euro

SV – 214.100 Euro

P400 MHEV

Range Rover – 139.600 Euro

Autobiography – 156.200 Euro

P400 MHEV passo lungo

Range Rover – 143.300 Euro

Autobiography – 159.200 Euro

P530

Range Rover – 152.600 Euro

Autobiography – 169.200 Euro

First Edition – 177.900 Euro

SV – 203.700 Euro

P530 passo lungo