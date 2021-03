Renault Arkana 2021: mild-hybrid o full hybrid da 30.350 Euro

Dopo il successo ottenuto in Asia e in Russia, il nuovo SUV Coupé della Casa della Losanga fa il suo esordio in Europa e in Italia. Due gli allestimenti disponibili, con prezzi da 30.350 Euro

La grande attesa cresciuta nelle ultime settimane, finalmente, si è concretizzata: in questi giorni, infatti, il marchio Renault ha lanciato in Europa (e quindi anche in Italia) il suo nuovo SUV dalle linee Coupé, che con il nome di Arkana ha già incontrato i favori degli appassionati in Russia e sul mercato asiatico da (quasi) due anni a questa parte. Una vettura che ha come base di partenza la piattaforma della Captur e che porta in dote solo due motorizzazioni, entrambe ibride: la prima è quella mild-hybrid a 12V da 140 cavalli, la seconda la più prestazionale E-Tech Full Hybrid da 143 CV.

Gli allestimenti? Anche in questo caso sono solo due: quello di “attacco” si chiama Intense e già propone una dotazione molto ricca e completa, che include i gruppi ottici Full LED, il digital cockpit da 10”, il sistema infotainment Renault Easy Link da 9,3” con schermo “tablet” in verticale posizionato centralmente sulla plancia, il climatizzatore automatico, la dock-station per la ricarica induttiva dello smartphone e i principali sistemi di assistenza alla guida – tra questi il cruise control adattivo, il riconoscimento della segnaletica stradale, il mantenimento della corsia, il sensore degli angoli ciechi, la retrocamera e i sensori di parcheggio all’anteriore e al posteriore.

Un gradino più in alto, invece, trova posto l’allestimento sportivo R.S. Line, caratterizzato innanzitutto da alcuni dettagli estetici esclusivi come la tinta Orange Valencia della carrozzeria assieme alle finiture in nero laccato metallizzato. Stessa attenzione per i particolari anche una volta all’interno dell’abitacolo, dove il look in fibra di carbonio viene accostato all’utilizzo della pelle per il volante e per la selleria, impreziosita tra l’altro da eleganti cuciture sportive rosse presenti pure sui pannelli interni delle portiere.

Ma non è tutto: l’equipaggiamento R.S. Line mette a disposizione anche i cerchi in lega specifici da 18”, i paraurti con appendici in stile F1, il sistema di scarico a doppio terminale cromato, il sistema di parcheggio automatico, i sedili anteriori riscaldabili e regolabili elettricamente, il tettuccio nero panoramico e l’utilissimo Highway and Traffic Jam Companion per la guida autonoma di livello 2, disponibile a richiesta nell’allestimento Intense con un sovrapprezzo di 600 Euro.

Per quanto riguarda i prezzi, la Renault fa partire il listino della nuova Arkana da 30.350 Euro nel caso della motorizzazione 1.3 TCe 140 EDC a tecnologia mild-hybrid ed equipaggiamento Intense, per arrivare a quota 34.650 Euro se prendiamo in considerazione la E-Tech 145 Full Hybrid in versione R.S. Line. Tutti i dettagli, ovviamente, ve li riassumiamo nello schemino qua sotto:

RENAULT ARKANA MY 2021

1.3 TCe 140 EDC Mild-Hybrid 12V

Intense – 30.350 Euro

R.S. Line – 31.850 Euro

1.6 E-Tech 145 Full-Hybrid

Intense – 33.150 Euro

R.S. Line – 34.650 Euro

Pacchetti opzionali