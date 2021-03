Renault Arkana: tutto pronto per il debutto in Europa e Italia

I pre-ordini del nuovo crossover coupé francese apriranno verso la fine di marzo, con una commercializzazione prevista entro l'estate da circa 28.000 Euro

Una tra le più importanti novità di casa Renault per il 2021 è ormai pronta per il suo arrivo ufficiale nel Vecchio Continente: stiamo parlando della Arkana, inedito crossover coupé che, recentemente, ha passato a pieni voti i test di sicurezza EuroNCAP, guadagnandosi il punteggio massimo con ben cinque stelle su cinque. Si tratta del primo modello della Losanga ad adottare una piattaforma (la CMF-B) appositamente pensata per ospitare delle powertrain ibride, sia “soft” che “full” e, perchè no, in futuro magari anche “alla spina”.

Fantasticare non costa nulla, ma sta il fatto che la nuova Renault Arkana sarà lanciata ufficialmente in Francia il prossimo 10 marzo, con il debutto in Italia a partire dalla seconda metà del mese corrente. A quel punto saranno quindi aperti gli ordini, per una commercializzazione prevista a partire dal mese di giugno. Cosa la renderà davvero speciale? Innanzitutto le sue linee, sì compatte e sportive (che possono essere portate a un livello addirittura superiore grazie all’allestimento RS Line) ma anche muscolose e possenti, capaci di richiamare lo stile dei veri e propri SUV.

Lunga 4,56 metri e con una capacità di carico del bagagliaio pari a 513 Litri, la Arkana sarà la vettura ideale per le famiglie perchè spaziosa e confortevole, oltre che assolutamente sicura grazie alla presenza della tecnologia Fix4sure per i sedili (volta a contrastare l’effetto “submarining” in caso di impatto) e di un pacchetto di ADAS assolutamente completo. Presenti all’appello, infatti, l’Highway e il Traffic Jam Companion, il riconoscimento dei segnali stradali, il sensore dell’angolo morto, l’avviso del superamento della carreggiata, il mantenimento della corsia, la frenata automatica di emergenza e la telecamera a 360° gradi, introdotta per fornire una visione esterna ottimale a cui contribuiscono anche i gruppi ottici Full LED con accensione automatica e il retrovisore interno fotocromatico.

Lato motorizzazioni, la nuova Renault Arkana entrerà in commercio innanzitutto con una prima versione a tecnologia mild-hybrid a 12V, in aggiunta allo stesso quattro cilindri 1.3 Litri TCe da 140 cavalli già visto sulla Captur. Più avanti nell’anno, invece, sarà il turno della variante più potente da 160 CV, assieme alla E-Tech Full Hybrid equipaggiata con un 1.6 benzina aspirato e un motore elettrico con tanto di alternatore da 15 kW, che sposteranno l’asticella prestazionale sulla quota dei 143 CV. I prezzi? In Francia il propulsore ibridizzato in maniera “soft” parte da 29.700 Euro, quindi da noi dovrebbe assestarsi sui 28mila Euro: per tutte le conferme del caso vi aggiorneremo tra qualche settimana.