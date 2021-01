Renault Captur MY2021: per il crossover francese prezzi da 17.950 Euro

Il Model Year 2021 della Captur può contare su quattro tipi di alimentazione e cinque allestimenti: Life, Zen, Business, Intens e Initiale Paris

Nell’attesa di scoprire la nuova versione E-Tech Hybrid da 140 cavalli, la Renault Captur è oggi disponibile sul mercato italiano con un Model Year 2021 leggermente rivisto rispetto alla passata generazione. Le dimensioni sono cresciute sia in lunghezza (4,23 metri) che in larghezza (1,80 metri), mentre a livello estetico il marchio francese ha posto l’accento sulla firma luminosa a LED all’anteriore e al posteriore e su una linea da crossover compatto muscoloso ma anche omogeneo nelle proporzioni.

Il look, infatti, è pulito senza particolari eccessi, una caratteristica che è ripresa anche nell’abitacolo dove spicca una dotazione tecnologica composta da un sistema infotainment con schermo touchscreen centrale da 7 o 9,3’’ – comprensivo di navigatore e compatibilità con i sistemi Apple CarPlay e Android Auto – e da una strumentazione digitale per il guidatore da 10,2’’.

La piattaforma utilizzata è la CMF-B condivisa con la Clio e la Nissan Juke, grazie alla quale può fregiarsi di un pacchetto di aiuti alla guida ADAS davvero completo: la dotazione di serie, infatti, include la frenata automatica d’emergenza con riconoscimento di pedoni e ciclisti, il cruise control adattivo con funzione Stop & Go, il monitoraggio degli angoli ciechi, la retrocamera posteriore, il mantenimento della corsia e la funzione di riconoscimento della segnaletica stradale.

Per quanto riguarda le motorizzazioni, la nuova Renault Captur MY2021 può essere equipaggiata con quattro differenti tipi di alimentazione: si parte dall’unità a benzina 1.0 Tce da 100 cavalli, eventualmente disponibile anche con il GPL, per passare a quella a gasolio 1.5 Blue Dci da 95 e 115 cavalli (quest’ultima anche con cambio automatico EDC) senza dimenticare la 1.6 Plug-in Hybrid con batteria da 9,8 kWh, capace di assicurare un’autonomia in “full electric” di 45 km fuori città e di 65 km nei centri abitati. Cinque gli allestimenti disponibili, che potete confrontare nello schemino riassuntivo qua sotto:

RENAULT CAPTUR MY2021

Benzina 1.0 Tce 100 CV

Allestimento Life – 17.950 Euro

Allestimento Zen – 20.200 Euro

Allestimento Business – 21.450 Euro

Allestimento Intens – 22.050 Euro

Diesel 1.5 Blue Dci 95 CV

Allestimento Life – 20.900 Euro

Allestimento Zen – 22.300 Euro

Allestimento Business – 23.550 Euro

Allestimento Intens – 24.150 Euro

Diesel 1.5 Blue Dci 115 CV

Allestimento Zen– 23.300 Euro

Allestimento Business – 24.550 Euro

Allestimento Zen EDC – 25.100 Euro

Allestimento Intens – 25.150 Euro

Allestimento Business EDC – 26.350 Euro

Allestimento Intens EDC – 26.950 Euro

Allestimento Initiale Paris – 30.950 Euro

Benzina-GPL 1.0 Tce 100 CV

Allestimento Life – 18.550 Euro

Allestimento Zen – 20.800 Euro

Allestimento Business – 22.050 Euro

Allestimento Intens – 22.650 Euro

Plug-in Hybrid 1.6 E-Tech