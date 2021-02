Renault Captur 2021: l’allestimento sportivo R.S. Line parte da 28.400 Euro

Anche per la Captur la Casa della Losanga ha reso disponibile l'allestimento R.S. Line, contraddistinto da diversi dettagli che richiamano la tradizione racing del marchio

Dopo aver svelato i cinque allestimenti tradizionali della gamma, il marchio Renault ha voluto aggiungere un po’ di “pepe” al nuovo Model Year 2021 della Captur, presentando l’inedito equipaggiamento R.S. Line già visto, per esempio, sulla Clio. Le novità in gioco sono prettamente estetiche e coinvolgono sia la carrozzeria che l’abitacolo, dove trovano posto dettagli sportivi che richiamano la tradizione racing (F1 in primis) della Casa della Losanga.

Il frontale, infatti, è stato ridisegnato e ora presenta un’inedita lama argentata in stile “Formula 1” con la griglia a nido d’ape, mentre al posteriore spiccano l’estrattore dell’aria (estetico) con i due terminali di scarico cromati. Non mancano i cerchi in lega Le Castellet da 18”, i vetri e il lunotto posteriori privacy oscurati e i badge specifici sui fianchi della vettura e sul portellone.

Passando agli interni, l’abitacolo della nuova Renault Captur R.S. Line MY2021 porta in dote i rivestimenti dedicati in rosso (come i bordi delle bocchette dell’aria), il volante sportivo in pelle traforata e cuciture grigio-rosse, il battitacco e la pedaliera in alluminio e l’utilizzo dell’effetto carbonio per la parte inferiore della plancia e per le portiere. Per il pilota, inoltre, ora è disponibile il Digital Cockpit da 10”, la dock-station per la ricarica wireless dello smartphone, lo specchietto retrovisore interno elettro-cromatico e, tra gli ADAS, i sensori di parcheggio anteriori e posteriori e la telecamera per le manovre di retromarcia.

Lato motorizzazioni, l’allestimento R.S. Line per la nuova Captur MY2021 è proposto in due versioni specifiche: la prima con il turbo-benzina quattro cilindri 1.3 Litri TCe 140 da 140 cavalli e 240 Nm di coppia massima, la seconda con l’1.6 Litri dotato di tecnologia E-Tech Plug-in Hybrid da 160 CV e 50 km di autonomia complessiva quando si utilizza la modalità “full electric”. I prezzi? Nel primo caso si parte da 28.400 Euro, per salire a 30.350 Euro se si vuole comunque il TCe 140 ma con il cambio automatico EDC a doppia frizione e sette rapporti anzichè quello manuale a sei marce. La variante E-Tech, invece, è disponibile nei concessionari da 37.050 Euro.