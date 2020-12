Renault Koleos 2021: fari a LED in due allestimenti da 41.600 Euro

La Casa della Losanga porta un aggiornamento leggero per il SUV al top della sua gamma, già disponibile in Francia negli allestimenti Intens e Initiale Paris

Mentre la tecnologia E-Tech Hybrid sarà la protagonista su Arkana, Captur e Megane, il SUV Koleos affronta il 2021 con un aggiornamento più discreto, che prevede alcune novità tecnologiche e una più ampia personalizzazione di esterni e abitacolo.

Prima di affrontare un restyling più completo, come già accaduto nel 2019, Renault preferisce consolidare la piattaforma in suo possesso, dotando la nuova Koleos MY2021 con gruppi ottici anteriori Full LED e fari posteriori con tecnologia LED 3D assieme agli indicatori di direzione dinamici. Una dotazione prevista di serie per entrambi gli allestimenti in gamma (Intens e Initiale Paris) e che permette un’illuminazione migliorata del 25% e una riduzione dei consumi del 10% rispetto a quanto accadeva in passato.

A livello estetico, la nuova Renault Koleos 2021 potrà essere ordinata nella nuova esclusiva tinta Highland Grey per la carrozzeria, mentre l’abitacolo potrà essere personalizzato con i nuovi rivestimenti di pelle Riviera Camel assieme agli inserti in legno per i pannelli delle portiere e per la plancia.

Lato motori, invece, la scelta è circoscritta a due soli propulsori: il turbo-benzina Tce da 160 cavalli il diesel Blue dCi da 190 cavalli, entrambi omologati con la più recente normativa anti-inquinamento Euro 6d e abbinati al cambio automatico a doppia frizione e sette rapporti. La trazione integrale All Mode 4x4i sarà riservata alla sola motorizzazione a gasolio, la quale potrà anche vantare la funzione Hill Descent Control (attiva tra 5 e 30 km/h) che frena automaticamente la vettura in caso di discesa ripida senza alcun input richiesto sul pedale del freno.

Prezzi e disponibilità? Per il momento la nuova Renault Koleos MY2021 è disponibile (e già ordinabile) solamente in Francia, con un listino in partenza da 41.600 Euro per la versione da 160 cavalli e allestimento Intens, che sale a 44.400 Euro nel caso dell’equipaggiamento Initiale Paris. La motorizzazione diesel, invece, potrà essere acquistata nel solo allestimento premium, con un prezzo da 48.700 Euro.