Renault Megane E-Tech Electric: la prova su strada del nuovo crossover elettrico

Il marchio Renault ha accettato la sfida dell’elettrico già da diverso tempo con la Twizy, la Twingo e la Zoe, ma oggi è giunto il momento di fare il passo successivo: nella gamma francese, infatti, sarà in vendita da aprile la nuovissima Megane E-Tech Electric, versione a batterie e in formato “SUV compatto” della celebre berlina di segmento C per la prima volta apparsa sul mercato nel 1995. Noi abbiamo avuto modo di provarla in anteprima in Spagna, per saggiarne tutte le potenzialità: continuate a leggere per scoprire com’è fatta e quali sono le nostre sensazioni dietro al volante!

RENAULT MEGANE E-TECH ELECTRIC: DESIGN MODERNO E RAFFINATO

La nuova Renault Megane E-Tech Electric appoggia sulla piattaforma CMF-EV del Gruppo Stellantis che mette in luce una carrozzeria lunga 4,2 metri, con un passo di 2.680 mm e con un’altezza da terra di un metro e mezzo. Proporzioni che la fa rientrare di diritto nella categoria dei crossover. Le sue linee sono fluide e propongono un frontale importante con gruppi ottici (affilatissimi) Full LED, un cofano motore con prominenza centrale ed un paraurti pieno di sfaccettature che dona alla vettura una grande personalità.

La linea di cintura è alta come vogliono le linee guida del mondo crossover e questa sua caratteristica è resa ancora più evidente dalla zona posteriore, con lo spoiler a sbalzo sul lunotto inclinato come parte terminale del tettuccio e una firma luminosa che percorre l’intera larghezza del veicolo a livello del portellone con azionamento elettrico.

RENAULT MEGANE E-TECH ELECTRIC: TECNOLOGIA AL TOP

Entrando nell’abitacolo, la nuova Renault Megane E-Tech Electric gioca le sue carte puntando tutto sulla dotazione tecnologica, utile a facilitare la vita del conducente e dei passeggeri: la plancia, infatti, è dominata da un pannello strumenti completamente digitale a forma di “L” che comprende il digital cockpit da 12,3” con sistema operativo Qualcomm Snapdragon Automotive e l’infotainment da 12” OpenR Link, che invece integra le soluzioni Android Automotive con tutti i servizi Google più importanti.

Tra questi sono compresi il navigatore Google Maps con intelligenza artificiale (che pianifica anche gli itinerari con le tappe per effettuare la ricarica della powertrain), i comandi vocali, le tecnologie di integrazione smartphone Apple CarPlay e Android Auto e quella di gestione dell’energia di bordo. Un appunto: il cluster digitale, che conta un totale di 24 pollici, è disponibile solo sugli allestimenti Techno e Iconic, mentre su quello di base (Equilibre) è sostituito da uno schermo da 9” per l’infotainment con climatizzatore manuale nella parte sottostante.

RENAULT MEGANE E-TECH ELECTRIC: MOTORIZZAZIONI E PREZZI

Quali motorizzazioni sono disponibili per la Megane elettrica? La nuova Renault Megane E-Tech Electric è proposta sostanzialmente in due versioni, la EV40 da 130 cavalli e 250 Nm con pacco batterie da 40 kWh (300 km di autonomia massima) e la più prestazionale EV60 da 220 CV e 300 Nm con accumulatori da 60 kWh, i quali spingono la percorrenza con un solo “pieno” di energia fino a 470 km.

Le due versioni, inoltre, differiscono anche per la tecnologia di ricarica: la EV40, infatti, supporta i sistemi in AC da 22 kW e quelli in CC da 85 kW, mentre la sola EV60 è compatibile con le colonnine pubbliche “fast-charge” fino a 130 kW, in grado di recuperare fino a 300 km di autonomia in appena 30 minuti.

Quanto costa la Renault Megane elettrica?

Per quanto riguarda il listino prezzi, la Renault Megane E-Tech Electric attacca il mercato italiano con una base di partenza di 37.100 Euro se si prende in considerazione la versione EV40 da 130 cv in allestimento Equilibre, che aumenta rispettivamente a 40.100 e 43.100 Euro nel caso della Techno e della Iconic. Per portarsi a casa la EV60, invece, servono almeno 41.700 Euro per l’allestimento Equilibre, che diventano 44.700 e 47.700 Euro per i top di gamma Techno e Iconic.