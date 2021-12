Renault Mégane E-Tech Electric: ordini aperti per l’Italia, prezzi da 37.100 Euro

Il crossover elettrico della Casa francese sarà disponibile dalla primavera 2022 in due versioni di powertrain e in tre allestimenti

Il suo debutto al Salone di Monaco dello scorso settembre ha sicuramente generato grande fermento tra gli appassionati: la Renault Mégane E-Tech Electric è senza dubbio una delle novità più attese da pubblico e addetti ai lavori e ora è pronta ad arrivare sul mercato italiano, con due tagli di powertrain (e di batterie) e tre allestimenti disponibili (Equilibre, Techno e Iconic). I prezzi? Il listino ufficiale parte da 37.100 Euro per la versione più “tranquilla” e da 41.700 Euro per quella più “spinta”, che ora andremo ad analizzare nei dettagli.

La nuova Renault Mégane E-Tech Electric, andata incontro a un’importante trasformazione da berlina in crossover su piattaforma CMF-EV, sarà proposta infatti nel modello EV40 e in quello più prestazionale EV60, che differisce dal primo non solo per la potenza massima sprigionata ma anche per la capacità del suo pacco batterie. La scheda tecnica, per l’appunto, mette in luce la EV40 con un output di 130 cavalli e 250 Nm in abbinamento ad accumulatori da 40 kWh, capaci di spingerla fino a 300 km con la singola ricarica.

La EV60, invece, alza l’asticella fino a 220 CV e 300 Nm di coppia massima, con batterie da 60 kWh che aumentano allo stesso tempo l’autonomia fino a 470 km con “un pieno” di energia. Anche la tecnologia di ricarica è differente, dal momento che la versione base prevede i sistemi da 22 kW in corrente alternata e quelli da 85 kW in corrente continua contro le colonnine fast-charge fino a 130 kW a supporto del secondo modello: ad ogni modo, entrambi potranno sfruttare anche il servizio Mobilize Charge Pass per l’accesso agli oltre 260mila stalli di ricarica pubblici disponibili nei 25 Paesi che attualmente collaborano con il marchio Renault.

Passando agli allestimenti, la nuova Mégane E-Tech Electric attaccherà il mercato italiano negli equipaggiamenti Equilibre, Techno e Iconic: il primo è quello di base e mette a disposizione di serie i cerchi in lega da 18”, il climatizzatore manuale, i gruppi ottici Full LED, il digital cockpit da 12,3”, il sistema infotainment con schermo da 9”, i paddle-shift al volante per la gestione della frenata rigenerativa, i rivestimenti degli interni in tessuto riciclato e il pacchetto standard degli ADAS.

Quest’ultimo comprende il cruise control, la frenata automatica d’emergenza, la retrocamera con sensori di parcheggio per le manovre a bassa velocità e il riconoscimento della segnaletica stradale, ma può essere completato con diversi pacchetti aggiuntivi che includono, per esempio, il monitoraggio degli angoli ciechi e del traffico laterale, la telecamera con angolo di visuale a 360° e l’Occupant Safety Exit, che avverte il passeggero del sopraggiungere di veicoli all’apertura della portiera.

Un gradino sopra il listino prosegue con l’allestimento Techno, che aggiunge i cerchi in lega da 20”, il clima automatico, i fari anteriori Full LED adattivi e posteriori LED 3D, lo schermo dell’infotainment da 12 pollici con comandi vocali, i sedili anteriori riscaldabili, i sensori luci e pioggia, l’ambient lighting a 48 colori, la dock-station per la ricarica wireless dello smartphone, il selettore delle (quattro) modalità di guida Multi-Sense, i vetri posteriori privacy e l’impianto audio a sei altoparlanti.

La top di gamma, invece, prende il nome di Iconic e offre i cerchi in lega da 20” diamantati, la vernice della carrozzeria bicolore, gli inserti in legno della plancia, i sedili anteriori elettrici con funzione massaggio, i sensori di parcheggio anteriori e laterali e il sistema audio specifico Harman Kardon. Numerosissimi gli optional, tra cui anche il riscaldamento con pompa di calore e la presa Shuko per la ricarica domestica, mentre sono compresi nel prezzo gli aggiornamenti gratuiti per cinque anni del firmware dell’infotainment e la garanzia di 8 anni (o 160mila km) sul pacco batterie.

Disponibilità e prezzi al pubblico? La nuova Renault Mégane E-Tech Electric può essere pre-ordinata già da oggi con consegne previste nel mese di marzo 2022: la versione per la quale versare l’acconto è momentaneamente la sola EV60 con prezzo a partire da 41.700 Euro, mentre per la EV40 bisognerà attendere febbraio. Il listino completo è riassunto nello schemino qua sotto:

RENAULT MÉGANE E-TECH ELECTRIC

EV40 130 CV, 40 kWh

Equilibre – 37.100 Euro

Techno – 40.100 Euro

Iconic – 43.100 Euro

EV60 220 CV, 60 kWh