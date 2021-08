Renault R 4L Elettrica: il mito della R4 a batterie arriva nel 2025

La versione elettrificata e moderna della Renault 4 debutterà solo tra qualche anno, con una carrozzeria compatta ma in stile crossover. Il nome sarà Renault R 4L

Prima era la R4 EV, poi è diventata Renault 4Ever… mentre ora è cambiata in R 4L Elettrica: il destino della versione moderna ed elettrificata della mitica Renault 4 sembra avere più di un nome, ma sta di fatto che la nuova compatta della Casa della Losanga sarà ben diversa dalla vettura da cui trae ispirazione. Niente operazione “nostalgia”, quindi, ma piuttosto la volontà di indirizzare il design (sotto la supervisione di Gilles Vidal) verso forme intermedie tra un crossover e una station wagon, con le quali fare della praticità d’utilizzo la sua arma principale.

Dopo i bozzetti che vi abbiamo presentato qualche mese fa, ora la nuova R 4L Elettrica sembra aver fatto un ulteriore passo avanti grazie ad alcuni bozzetti pubblicati dal noto magazine francese Autoplus. Come potete notare anche voi scorrendo le foto presenti in gallery la nuova creazione della Renault riprende solo alcuni degli elementi estetici della prima R4, come la calandra (ora completata da fari tondi a tecnologia Full LED), le nervature sul cofano e i tre finestrini laterali con quello di coda a forma trapezoidale.

Le dimensioni della R 4L Elettrica, invece, saranno ben diverse da quelle della sua antenata: costruita sulla stessa piattaforma della R5 a batterie (la CMF-BEV firmata Stellantis), la nuova Renault raggiungerà una lunghezza di ben 4 metri e proporrà un posteriore con firma luminosa a doppia C a LED, portellone a sviluppo verticale e diffusore particolarmente pronunciato – tutti elementi che, al contrario, si discostano da quella che era la R4 originale.

Per quanto riguarda la meccanica, invece, il motore dovrebbe assicurare una potenza di 136 cavalli mentre il pacco batterie agli ioni di litio con catodo NMC (nichel-manganese-cobalto) avrà il compito di spingere l’autonomia massima fino alla soglia dei 400 km con una singola ricarica. La sua presentazione ufficiale? La R 4L Elettrica arriverà dopo la R5 e quindi sarà svelata non prima del 2025.