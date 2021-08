Renault Trafic SpaceNomad arriva in Europa

Al Salone di Düsseldorf il Trafic sarà presente in versione Hippie Caviar Hotel e anche SpaceNomad, a due lunghezze e con potenze comprese tra 110 e 170 CV

Nemmeno il momento di pregustare le novità dell’Hippie Caviar Hotel… che Renault ha già in programma un secondo modello di camper “tuttofare” per il prossimo Salone di Düsseldorf, che aprirà le danze nella giornata del 27 agosto 2021. Sempre su base Trafic si chiamerà “SpaceNomad” e sarà a tutti gli effetti la versione aggiornata del veicolo introdotto sperimentalmente l’anno scorso in Svizzera, ormai pronto per debuttare nel 2022 in tanti altri Paesi europei come la Germania, la Francia, la Danimarca, il Belgio e l’Austria.

Alcune sue caratteristiche distintive? Il nuovo Renault Trafic SpaceNomad debutterà sul mercato in due lunghezze, due varianti (rispettivamente a quattro o cinque posti) e con una gamma di motorizzazioni che includerà potenze da 110, 150 e 170 cavalli, allestite sia con il cambio manuale che con quello automatico per quelle più prestanti. Per quanto riguarda l’estetica, questo Trafic “camperizzato” sarà rifinito con un cofano e una griglia anteriore rivisti, nonchè con nuovi fari Full LED provvisti di firma C-Shape a sua volta aggiornata.

Non manca, ovviamente, un allestimento degli interni completo di tutto l’occorrente per i grandi viaggi sviluppato in collaborazione con Pilote, uno dei migliori preparatori in questo segmento dell’automotive. Il nuovo Renault Trafic SpaceNomad, infatti, mette a disposizione due sedili anteriori girevoli, che possono essere rivolti verso l’interno del veicolo dove spicca la panchetta posteriore (fissa a due posti o scorrevole a tre posti) e una zona cucina provvista di fornello a due fuochi con accensione piezoelettrica, lavello con rubinetto integrato, frigorifero da 49 Litri, un tavolo mobile installabile sia all’interno che all’esterno e una tenda da sole con dimensioni 220 x 235 cm.

L’abitacolo, completamente isolato, illuminato con tecnologia Full LED a dodici punti di luce e riscaldato con un impianto a 2.000 W, può anche essere predisposto come zona “notte”, divisa in due scomparti nei quali possono trovare posto complessivamente quattro posti singoli. Come avrete potuto capire, il nuovo Trafic SpaceNomad si configura come una vera e propria “casa su ruote”, arricchita da tanti particolari di pregio (come i cerchi diamantati e gli inserti cromati sulla carrozzeria) e da una tecnologia di bordo all’insegna della multimedialità e della sicurezza.

Sulla plancia, infatti, è presente l’infotainment Renault Easy Link con schermo touchscreen da 8”, nel quale è compreso il navigatore, i sistemi compatibili Apple CarPlay e Android Auto e la dock-station per la ricarica induttiva degli smartphone, mentre per aiutare il pilota durante la guida ora spiccano i più recenti sistemi di assistenza alla guida – nell’ordine la frenata automatica di emergenza, l’avvisatore per il superamento della corsia, il sensore degli angoli ciechi e il rilevatore della stanchezza del guidatore.

Al Salone di Düsseldorf, quindi, Renault è pronta a conquistare tutti gli amanti dei viaggi e delle vacanze a quattro ruote, grazie anche alla presenza nello stand dedicato delle versioni speciali SpaceClass Escapade, su base Trafic a otto posti, e Master Camping-Car, il quale ha come punto di riferimento il più spazioso cabinato Master.