Renault Trafic Van E-Tech Electric: motore, prestazioni e autonomia

La motorizzazione E-Tech Electric da 122 cavalli con batterie da 52 kWh per 240 km di autonomia arriva anche sul Trafic da lavoro: ecco le sue caratteristiche

Dopo la versione “camperizzata” SpaceNomad svelata a Dusseldorf, il modello da lavoro (Van) del Renault Trafic accoglie durante il Salone IAA di Hannover la motorizzazione E-Tech Electric già vista sui “cugini” Master e Kangoo. Disponibile in due misure di passo (5,08 e 5,48 metri) e in due altezze (1,97 e 2,5 metri) per un volume di carico compreso tra 5,8 e 8,9 metri cubi, il Trafic elettrico eredita dall’alternativa tradizionale a motore endotermico una capacità di carico complessiva di 1,1 tonnellate, ulteriormente estendibile grazie al traino fino a 750 kg con il gancio posteriore.

Il suo punto forte, tuttavia, è la già menzionata powertrain E-Tech Electric installata sotto il cofano, caratterizzata da un propulsore da 90 kW (122 cavalli) e da un pacco batterie dalla capacità di 52 kWh, che durante il ciclo WLTP assicura un’autonomia massima fino a 240 km. La ricarica? Può avvenire in tre modi: in corrente alternata monofase fino a 7 kW e attraverso le colonnine pubbliche fino a 22 kW oppure in corrente continua fino a 50 kW, una potenza che garantisce un passaggio dal 15 all’80% di disponibilità energetica in circa 50 minuti.