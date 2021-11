RM Sotheby’s mette all’asta una Lamborghini Miura… in versione motoscafo!

Nell'asta del 19 novembre verrà venduto uno speciale motoscafo spinto da due motori Lamborghini V12 da 720 cavalli l'uno

Le aste di RM Sotheby’s hanno sempre qualcosa di speciale: una delle ultime che vi abbiamo proposto, per esempio, portava in scena la splendida McLaren MP4-17D guidata da Coulthard e Raikkonen durante la stagione di Formula 1 2003, seguita dalla showcar di Schumacher che risponde al nome di Ferrari F2003-GA. Due vetture di grande valore storico, che ora devono vedersela con un progetto Lamborghini… davvero singolare.

Il nome Miura vi dice qualcosa, vero? Esatto, richiama la supercar del Toro che, di fatto, rappresenta la “mamma” di tutte le supersportive attuali prodotte nella factory di Sant’Agata Bolognese, ma che in questo articolo si presenta sotto una veste totalmente inedita. Non a quattro ruote, ma piuttosto destinata al Campionato europeo… di motonautica!

Costruita dai progettisti della Cantieri Uniti di Viareggio all’inizio degli anni ’80, questa imbarcazione non solo è unica nel proprio genere per la scritta “Miura” sulla fiancata, ma anche per il fatto che è equipaggiata con due potentissimi motori Lamborghini V12 da 720 cavalli l’uno, che ovviamente avevano parecchio in comune con quello installato sulla supercar italiana.

Furono messi alla prova nel 1984 dal pilota Alberto Petri durante i vari appuntamenti del suddetto Campionato europeo, dimostrandosi estremamente competitivi e capaci di vincere al debutto la corona d’alloro iridata. Il loro segreto? Non solo la grande potenza sprigionata, ma anche un peso di 360 kg decisamente contenuto rispetto a quello che caratterizzava la concorrenza. Per quanto riguarda le forme, invece, questo motoscafo “Miura” si ispira alla Riva Aquarama, l’imbarcazione di proprietà proprio di Ferruccio Lamborghini, e sarà messo all’asta in Francia il prossimo 19 novembre: ci aspettiamo cifre almeno a sei zeri per essere messo in garage… pardon, nel proprio molo personale!