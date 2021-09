Quanto costa una McLaren da Formula 1 all’asta?

Il prossimo 17 settembre RM Sotheby's batterà all'asta la McLaren MP4-17D di David Coulthard e Kimi Raikkonen, che vinse nel GP d'Australia d'apertura della stagione

Vi ricordate la Toro Rosso di Pierre Gasly in vendita qualche tempo fa? Se siete arrivati solo ora sappiate che è già stata venduta, ma non preoccupatevi… ce n’è un’altra, probabilmente ancora più bella e ancora disponibile per le prossime settimane! Di quale si tratta? Scorrete le immagini presenti in gallery e lo capirete: esatto, è una McLaren e, per la precisione, è la MP4-17D guidata da David Coulthard e da Kimi Raikkonen durante il Mondiale di Formula 1 2003, in cui proprio il pilota britannico conquistò il gradino più alto del podio nel round d’apertura in Australia, sul circuito di Melbourne.

Lo chassis in questione fa riferimento alla MP4-17A-06, impiegata già nel 2002 in sei gare come prima incarnazione della possibile rivale alle velocissime e sempre più competitive Ferrari portate in pista da Michael Schumacher e Rubens Barrichello. Come miglior risultato questa vettura in particolare ha centrato il secondo posto con Raikkonen nel GP di Francia, seguito immediatamente dal compagno di squadra Coulthard con il telaio n. 8.

Successivamente questa monoposto ha ricevuto tutti gli aggiornamenti previsti per prendere parte alla stagione 2003, in cui è stata utilizzata complessivamente per cinque gare e cinque giornate di test in pista. Tra i migliori risultati conseguiti bisogna sottolineare di nuovo la vittoria di Coulthard al Gran Premio d’Australia, seguita dalle due medaglie d’argento di Raikkonen in quello di San Marino (a Imola) e in quello del Giappone (a Suzuka).

Insomma, stavolta ci troviamo di fronte a una vettura sicuramente speciale e, soprattutto, vincente, che ha fatto la storia della Formula 1 insieme alle Ferrari e alle Williams motorizzate BMW. Il suo cavallo di battaglia? Il ruggente motore V10 3.0 Litri FO110M marchiato Mercedes-Benz, che al banco era in grado di sviluppare una potenza di ben 845 cavalli a 18.500 giri al minuto. Per chi fosse veramente interessato a questo gioiello del motorsport consigliamo di fare riferimento a questo link: RM Sotheby’s la metterà in vendita il prossimo 17 settembre per un prezzo che oscilla tra i 2 e i 2 milioni e mezzo di franchi svizzeri – l’equivalente di 1,8-2,3 milioni di Euro. Che ne dite, ne vale la pena?