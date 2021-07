Salone di Parigi: confermato dal 17 al 23 ottobre 2022

Il "Mondial de l'Automobile" è stato ufficializzato dal 17 al 23 ottobre, una settimana in cui prenderà vita la Paris Automotive Week con anche la fiera aggiuntiva dell'Equip Auto per i professionisti

Quest’anno il protagonista sarà il Salone di Monaco, previsto per il 7-12 settembre, mentre l’anno prossimo assieme a quello di Ginevra tornerà sotto i riflettori… la kermesse di Parigi! Dopo lo stop accusato dall’emergenza Coronavirus, anche il mondo delle fiere del settore automotive sta tornando gradualmente alla normalità e la prova è proprio l’ufficializzazione delle date della Paris Automotive Week, nella quale si terrà il Salone di Parigi al fianco dell’Equip Auto destinato ai professionisti.

Il “Mondial de l’Automobile” – nome ufficiale della kermesse parigina – è stato quindi programmato per il 17-23 ottobre 2022, un evento ad oggi lontano che, in funzione della situazione sanitaria, potrebbe anche cambiare format al fine di rispondere al meglio alla necessità di affrontare con decisione un ritorno della pandemia da Covid-19. Come? Attraverso stand espositivi all’aperto insieme alle zone di test drive, proprio come accaduto di recente con il nostro Milano-Monza Open Air Auto Show.

Tutte le conferme del caso saranno riportate su una nuova piattaforma digitale di prossima realizzazione, nella quale si troveranno mano a mano tutte le informazioni utili per la partecipazione al Salone di Parigi 2022. “La Paris Automotive Week sarà una settimana durante la quale la Francia accoglierà il mondo intero per riaffermare l’importanza di un’industria al centro delle innovazioni che plasmano la mobilità sostenibile del futuro – ha affermato Luc Chatel, presidente della PFA (la piattaforma francese dell’automobilismo) – Pur rimanendo fedeli alla loro tradizione, le due mostre hanno dato vita a questo nuovo evento internazionale, aperto al grande pubblico e ai professionisti“.