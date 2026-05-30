CERCA SU INFOMOTORI
CERCA SU INFOMOTORI
SOCIAL
TOPDEALERS ITALIA
CERCA SU INFOMOTORI
CASE AUTO vedi tutte >>
Alfa Romeo
Audi
BMW
Citroen
Dacia
Fiat
Ford
Hyundai
Jeep
Kia
Mazda
Mercedes
Nissan
Opel
Peugeot
Renault
Seat
Skoda
Toyota
Volkswagen
Volvo
SOCIAL
TOP DEALERS ITALIA
Auto
Guide
Moto
Marche
Listino
Usato
Sport

Scotti Ugo Automobili: la risposta globale a ogni esigenza di mobilità

Nel panorama della distribuzione automobilistica toscana, Scotti Ugo Automobili rappresenta un’autentica colonna portante, un nome che nel corso dei decenni è diventato sinonimo di affidabilità, competenza e profondo attaccamento al territorio. Con la sua solida rete di showroom che presidia l’area di Pisa e provincia, questa realtà ha saputo interpretare la mobilità non come una semplice vendita di veicoli, ma come un servizio integrato a 360 gradi. Dalle ultime novità tecnologiche dei marchi ufficiali alle soluzioni per le flotte aziendali, ogni reparto è tarato per offrire una consulenza sartoriale. Questo costante orientamento all’eccellenza e alla massima trasparenza ha trovato il suo naturale coronamento: Scotti Ugo Automobili è stato inserito  all’interno della Guida Top Dealers Italia, che ospita i concessionari migliori e più innovativi del nostro Paese.

Le ultime novità del mercato del nuovo e formule business

L’experience d’acquisto presso Scotti Ugo Automobili si apre su un’esposizione del nuovo d’avanguardia, concepita per guidare l’automobilista attraverso la transazione ecologica e le nuove forme di propulsione. Negli showroom del Gruppo è possibile toccare con mano le ultime novità in tema di motorizzazioni elettriche, ibride e termiche ad altissima efficienza. I consulenti commerciali affiancano il cliente privato nella configurazione millimetrica del mezzo ideale, mentre un reparto interamente specializzato si occupa della mobilità business. Per aziende, professionisti e partite IVA vengono infatti strutturati piani di gestione flessibili, formule di leasing personalizzate e contratti di noleggio a lungo termine pensati per ottimizzare i flussi finanziari e garantire una flotta sempre efficiente e aggiornata.

La clinica della seconda mano: rigore e rigenerazione dell’usato d’eccellenza

Se il mercato del nuovo rappresenta la proiezione verso il futuro, la divisione dedicata alle auto d’occasione, alle soluzioni aziendali e ai modelli KM 0 costituisce il cuore pulsante e strategico di Scotti Ugo Automobili, gestito con lo stesso identico rigore metodologico. Prima di essere esposta al pubblico, ogni vettura deve superare un rigido protocollo di screening meccatronico e diagnosi computerizzata nelle officine internes. I tecnici specializzati analizzano minuziosamente la salute del motore, lo stato di usura dei moduli frenanti, l’efficienza delle sospensioni e la stabilità di tutti i sistemi elettronici di sicurezza attiva. A tutela totale dell’acquirente, la concessionaria rilascia la certificazione scritta del chilometraggio originale, blindando la trasparenza del contratto. Il ciclo di preparazione si chiude con un trattamento professionale di igienizzazione profonda e sanificazione dell’abitacolo, garantendo la consegna di un ambiente salubre, microbiologicamente protetto e pari al nuovo.

Garanzie estese e finanziamenti su misura

Cancellare ogni minima esitazione legata all’acquisto di un veicolo usato è la priorità quotidiana del Gruppo. Ogni proposta commerciale è infatti blindata da un programma di garanzia estesa fino a 24 o 36 mesi, operante su base nazionale e comprensivo di un tempestivo servizio di soccorso stradale continuo h24. La concessionaria promuove inoltre una cultura della scelta consapevole attraverso la formula del test drive assistito: il cliente, affiancato da uno specialista di prodotto, può effettuare una prova dinamica su strada per saggiare l’assetto, l’insonorizzazione e l’effettivo feeling di guida del mezzo. Sul fronte economico, la transazione viene fluidificata da piani finanziari personalizzati a tassi agevolati, con la possibilità di convertire istantaneamente la propria vecchia auto in un acconto commerciale grazie a un servizio di stima e permuta immediata dell’usato con gestione interna di tutta la burocrazia.

I servizi chiave di Scotti Ugo Automobili

Per offrire una mappa immediata e trasparente delle soluzioni disponibili presso le sedi di Pisa e provincia, ecco i dieci pilastri operativi che definiscono l’offerta del Gruppo:

  • 1. Showroom ufficiale del nuovo: Accesso diretto alle ultime novità di fabbrica dei brand rappresentati, con configurazioni personalizzate e focus sulle motorizzazioni ecologiche di ultima generazione.
  • 2. Selezione usato d’occasione garantito: Un ampio inventario di vetture di seconda mano accuratamente selezionate per età, stato d’uso e idoneità strutturale.
  • 3. Canale preferenziale KM 0 e aziendali: Opportunità di acquisto a condizioni economiche esclusive su flotte aziendali e vetture chilometri zero in pronta consegna.
  • 4. Screening tecnico pre-vendita: Sottoposizione di ogni veicolo usato a una rigida trafila di test diagnostici meccatronici per certificarne lo stato di salute generale.
  • 5. Tracciabilità cronologica del chilometraggio: Rilascio di una dichiarazione formale e scritta che attesta l’autenticità dei chilometri percorsi dalla vettura inserita nel contratto.
  • 6. Detailing e bonifica abitacoli: Interventi professionali di pulizia profonda e sanificazione igienizzante degli interni prima della consegna definitiva delle chiavi.
  • 7. Progettazione di piani finanziari e leasing: Consulenza dedicata per lo sviluppo di formule di credito flessibili, tassi agevolati e piani d’ammortamento su misura per privati e partite IVA.
  • 8. Possibilità di video call col venditore: I venditori sono disponibili non soltanto a incontri di persona, ma anche, per chi ne avesse la necessità, a video call conoscitive e illustrative.
  • 9. Valutazione e ritiro immediato delle permute: Servizio rapido di stima commerciale del vecchio usato basato sui valori di mercato correnti, con sbrigo immediato delle pratiche di voltura.
  • 10. Centri di assistenza e officine specializzate: Presidio post-vendita permanente per interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria e diagnostica complessa con ricambi ufficiali, per mantenere gli standard d’eccellenza approvati dalla Guida Top Dealers.

TAGS:
LISTINO E OFFERTE SPECIALI

Sponsor
Škoda Kamiq
Škoda Kamiq
OFFERTA Esplora la tua estate con Škoda Kamiq.
richiedi un preventivo Scopri la promo

Sponsor
Škoda Kamiq
Škoda Kamiq
OFFERTA Esplora la tua estate con Škoda Kamiq.
richiedi un preventivo Scopri la promo
Skoda
Skoda Elroq
SEGMENTO SUV
PREZZO a partire da 34.500€
VEDI I DETTAGLI
ARTICOLI CORRELATI
Auto
Tutte le news
Case Auto
Prove
Elettriche
Ibride
Finanziamenti
Noleggio
Flotte
COMMERCIALI
SUV e 4x4
Articoli più letti
Mitsubishi torna in Italia con quattro nuovi modelli: caratteristiche, motori e prezzi
Mitsubishi torna in Italia con quattro nuovi modelli: caratteristiche, motori e prezzi
Pedaggi autostradali 2026: aumenti generalizzati ma contenuti, con impatto maggiore sui pendolari
Pedaggi autostradali 2026: aumenti generalizzati ma contenuti, con impatto maggiore sui pendolari
Auto usata: come risparmiare senza rischi (i consigli degli esperti di AUTO1 Group)
Auto usata: come risparmiare senza rischi (i consigli degli esperti di AUTO1 Group)
Le migliori offerte del mese
Sponsor

Top Dealers Italia
Top Dealers Italia


Top Partners Italia
Best Partners Italia

Infomotori.com - Quotidiano di informazione registrato presso il Tribunale di Vicenza n. 980 del 19.09.2000
founded by Ivana Gabriella Cenci and Carlo Valente - Direttore Responsabile: Ivana Gabriella Cenci
Edito da Caval Service srl, - P.IVA 02514810247 - Copyright 2026 © Tutti i diritti riservati.