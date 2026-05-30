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Rivauto: il nuovo punto di riferimento per la mobilità con la formula Rivauto Approved

Nel dinamico scenario automobilistico della Lombardia, Rivauto rappresenta un punto di riferimento insostituibile per serietà, solidità e capacità di innovazione. Con la sua radicata presenza in provincia di Como, questa realtà ha saputo superare i classici confini della concessionaria tradizionale, strutturando un ecosistema di mobilità a 360 gradi che risponde con precisione millimetrica sia alle esigenze del cliente privato sia a quelle delle imprese del territorio. Una crescita costante guidata dal rigore dei processi e dalla trasparenza assoluta che ha ottenuto il più autorevole dei riconoscimenti: Rivauto è inserito con pieno merito nella prestigiosa Guida Top Dealers Italia, l’esclusivo club che raccoglie l’élite della distribuzione automobilistica nel nostro Paese. Il fiore all’occhiello di questa filosofia, applicata al mondo delle auto d’occasione, delle soluzioni aziendali e dei modelli KM 0, si esprime attraverso la divisione Rivauto Approved.

L’ingegneria del controllo Approved: la clinica del ripristino tecnico

La filosofia alla base di Rivauto Approved scardina alla radice i vecchi dubbi legati al mercato della seconda mano, introducendo un protocollo di selezione all’ingresso che assomiglia a una vera e propria rinascita industriale del veicolo. Presso i centri di assistenza specializzati in provincia di Como, ogni vettura viene sottoposta a uno screening diagnostico multidimensionale che mappa decine di parametri vitali. I tecnici analizzano minuziosamente la stabilità dei moduli elettronici, la reattività dei sistemi di sicurezza attiva (ADAS), la salute termica del propulsore e l’usura di freni e sospensioni. La trasparenza negoziale è totale e sancita per iscritto: il Gruppo rilascia la certificazione legale e contrattuale dello storico chilometrico. Prima di ottenere il pass per l’esposizione, l’auto affronta un ciclo intensivo di detailing estetico e sanificazione molecolare dell’abitacolo, azzerando ogni traccia del passato per restituire una cabina di guida fresca, salubre e impeccabile.

Formule di possesso flessibili e supervalutazione immediata dell’usato

Rivauto ottimizza l’esperienza d’acquisto eliminando le complessità burocratiche ed economiche attraverso canali di credito agili e snelli. All’interno degli showroom, un team di professionisti progetta architetture finanziarie sartoriali e piani di ammortamento modulari, calibrati per adattarsi perfettamente al budget e allo stile di vita di famiglie e professionisti, con formule che spaziano dal finanziamento classico al leasing personalizzato. Il passaggio dalla vecchia alla nuova auto è reso immediato dal servizio di stima analitica e permuta immediata dell’usato. Gli esperti commerciali elaborano quotazioni competitive ancorate in tempo reale ai reali parametri di mercato. Il valore concordato viene convertito all’istante in un acconto per il nuovo acquisto, mentre l’intera burocrazia amministrativa viene assorbita internamente dagli uffici, annullando ogni forma di stress per il cliente.

Garanzie estese per la massima serenità

Costruire un legame di fiducia a lungo termine con l’automobilista significa garantire serenità in ogni singolo chilometro della sua vita quotidiana. Per questa ragione, ogni proposta presente all’interno del catalogo Rivauto Approved è scortata da un programma di garanzia commerciale estendibile fino a 24 o 36 mesi, con copertura attiva su scala europea e un tempestivo servizio di soccorso stradale continuo h24. Inoltre, la concessionaria eleva il momento della scelta promuovendo un approccio estremamente pratico, invitando il cliente a effettuare una sessione di prova dinamica assistita. Affiancato da uno specialista di prodotto, l’automobilista può testare la vettura nel suo habitat stradale reale, verificandone l’assetto, l’insonorizzazione interna e il perfetto feeling di guida prima di procedere alla firma del contratto.

La mappa delle soluzioni integrate Rivauto Approved

Per offrirti una panoramica strategica e radicalmente diversa rispetto ai tradizionali elenchi di servizi, Rivauto ha riorganizzato i propri servizi di assistenza e supporto in tre grandi macro-aree connesse:

  • Area Stock e reperibilità multimarca: Il cliente ha accesso a una galleria espositiva immensa e in continuo rinnovamento di soluzioni KM 0, auto aziendali e usate in pronta consegna. Questa capillarità di catalogo permette di individuare in tempo reale l’esatto mix di motorizzazione, tecnologia a bordo e carrozzeria desiderato, eliminando i tempi d’attesa.
  • Area Finanza e protezione integrata: Un servizio di consulenza dedicato non si limita a erogare credito, ma cuce formule economiche personalizzate a tassi agevolati, offrendo la flessibilità di includere all’interno della singola rata mensile anche pacchetti assicurativi accessori (furto/incendio, kasko) o coperture per la manutenzione programmata.
  • Area Continuità tecnica e post-vendita: Il legame con la concessionaria prosegue nel tempo grazie a un network di officine d’avanguardia e centri service ufficiali. Dalla diagnostica complessa alla manutenzione ordinaria e straordinaria, l’azienda garantisce interventi rapidi con ricambi certificati, preservando il valore residuo del mezzo negli anni e assicurando gli standard operativi di un autentico Top Dealer.

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