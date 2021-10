Seat Ibiza Nightclub: la compatta spagnola diventa una discoteca!

Per celebrare il legame tra la località di divertimento e la compatta Ibiza, il marchio Seat ha trasformato la sua vettura in una discoteca in miniatura completa di tutto!

La nuova Seat Ibiza MY2021 è stata presentata in primavera e propone un pacchetto decisamente interessante per tutti coloro che vogliono una vettura compatta e dinamica con cui divertirsi con famiglia e amici. Tra gli optional disponibili, infatti, è presente anche l’impianto stereo BeatsAudio a sei altoparlanti e con amplificatore da 300W, con il quale si può replicare l’atmosfera di una vera e propria… discoteca in miniatura!

D’altronde la Ibiza deve il suo nome alla celebre località di divertimento posizionata nelle Isole Baleari, che definisce un legame molto importante per Seat al punto da convincerla a creare un’iniziativa ad-hoc capace di far diventare la sua compatta un vero e proprio… nightclub. Il progetto in questione ha infatti portato all’installazione di un impianto stereo da DJ professionale nell’abitacolo, assieme a un minibar per la preparazione dei cocktail nel bagagliaio e a diversi sistemi di luci a LED che replicano, a tutti gli effetti, quelli delle vere discoteche.

Il risultato? Sicuramente interessante nonchè unico nel suo genere: se vi state chiedendo se Seat produrrà una versione specifica della Ibiza con questo allestimento, sappiate però che questo progetto rimarrà fine a se stesso. Peccato…