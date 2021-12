Seat Smart Family: l’offerta che aggiunge monopattino e scooter alla Arona TGI

La nuova formula di noleggio a lungo termine da 199 Euro al mese aggiunge alla Seat Arona TGI il monopattino MÓ 25 e la possibilità di acquistare lo scooter MÓ 125

La mobilità urbana sostenibile secondo Seat deve avere un approccio flessibile nei confronti della clientela, proponendo soluzioni trasversali che sappiano adattarsi alle varie esigenze degli spostamenti quotidiani. Una di queste è la nuova formula Seat Smart Family, dedicata alle famiglie giovani e dinamiche che vivono in città e necessitano di mezzi differenti per viaggiare in serenità e in sicurezza.

Il primo è la nuovissima Arona TGI con alimentazione a metano, al quale si abbina il monopattino elettrico MÓ 25 ed eventualmente anche lo scooter MÓ 125, acquistabile con un finanziamento esclusivo che riduce la rata mensile senza anticipo nel caso si usufruisse dell’Ecobonus statale con opzione rottamazione.

Entrando nello specifico, la formula di noleggio a lungo termine Seat Smart Family (attivabile direttamente online a questo indirizzo) consente di mettersi al volante della Arona TGI al prezzo di 199 Euro al mese per 36 mensilità con anticipo di 3.400 Euro, comprensivo di tutti i servizi collegati all’utilizzo dell’urban crossover spagnolo più venduto del marchio.

Nel contratto è incluso anche il monopattino MÓ 25, che con i suoi 12,5 kg assicura un’autonoma di ben 25 km da sfruttare nei contesti urbani, e l’opzione di acquisto dello scooter MÓ 125 tramite un finanziamento dalla rata di 89 Euro per 48 mesi con TAN 0%. Performance di classe superiore, connettività avanzata e costi di gestione ridotti nel pieno rispetto dell’ambiente: con la formula Seat Smart Family spostarsi in città diventa un piacere!