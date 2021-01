Seat Tarraco 2021: aperte le prenotazioni della versione e-Hybrid

La versione ibrida plug-in del SUV spagnolo sarà disponibile in Italia nel primo trimestre del 2021 con un prezzo di partenza a listino di 44.600 Euro

Dopo essere entrata in produzione nello scorso mese di dicembre, la Seat Tarraco e-Hybrid è ormai pronta a debuttare sul mercato italiano: la versione ibrida plug-in del SUV spagnolo dovrebbe arrivare nelle concessionarie entro la fine del primo trimestre del 2021, con due versioni distinguibili dagli allestimenti Xcellence e FR che partono da un prezzo di listino rispettivamente di 44.600 Euro e 46.250 Euro.

Le sue caratteristiche distintive? Innanzitutto la powertrain ibrida “alla spina” presente sotto il cofano, contraddistinta da un propulsore benzina 1.4 TSI da 150 cavalli abbinato a un motore elettrico da 115 cavalli, che insieme portano l’output prestazionale complessivo fino alla soglia dei 245 CV e 400 Nm di coppia massima. Il cambio è l’automatico DSG a doppia frizione e sei rapporti, mentre la batteria è da 12,8 kWh, sufficienti per un’autonomia massima di 49 km in modalità “full electric”.

Sotto il punto di vista puramente prestazionale, la nuova Seat Tarraco e-Hybrid riesce a raggiungere i 205 km/h di velocità massima e a staccare lo 0-100 in 7,5 secondi, un risultato ottenibile anche grazie all’impiego della modalità s-Boost in alternativa alla più “eco-friendly” e-Mode pensata per una guida prevalentemente a propulsione elettrica.

Per quanto riguarda i consumi e le emissioni, la nuova Tarraco ibrida non deluderà certamente le aspettative perché riuscirà a contenere i valori calcolati nel ciclo di utilizzo WLTP rispettivamente tra 1,6 e 2,0 L/100 km e tra 37 e 46,4 g/km di CO2. Su modalità e tempi di ricarica del sistema ibrido, invece, i dati ufficiali oscillano tra 3 ore e mezza e 5 ore a seconda se si utilizza la wallbox specifica da 3,6 kW oppure la semplice presa domestica da 2,3 kW; in ogni caso, queste funzionalità possono essere gestite anche da remoto grazie all’app Seat Connect dedicata.