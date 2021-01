Shelby Cobra 427: la roadster di Carroll Shelby è in vendita

L’esemplare con numero di telaio CSX3178 appartenuto al fondatore della Shelby è disponibile grazie alla casa d’aste Mecum

Un’altra vettura di straordinario prestigio è stata messa in vendita: dopo le mitiche Alfa Romeo B.A.T. e la Cizeta V16T del Sultano del Brunei, ora è il turno della Shelby Cobra 427 personale del fondatore del marchio americano, quel Carroll Shelby che fece debuttare il modello originale di questa supercar nel lontano 1962.

All’epoca la Cobra era equipaggiata con il motore 289 da 4.7 Litri, successivamente aggiornato allo standard 427 che introduceva il più potente 7 Litri V8 “side-oiler” con testata in alluminio, doppi carburatori e cambio manuale con trasmissione Toploader a quattro rapporti. La potenza? Qualcosa come 431 cavalli, per i quali venne anche irrigidito il telaio, rivista la taratura delle sospensioni e allargata la carreggiata posteriore al fine di farle raggiungere la velocità massima di 264 km/h.

Questa dotazione è la stessa che trova posto sulla Cobra 427 di Carroll Shelby attualmente in vendita presso la casa d’aste Mecum Auction Company: con il numero di telaio CSX3178, questa vettura sportiva è uno dei cinque soli esemplari ad essere uscita dalla fabbrica nel 1965 con la colorazione Charcoal Gray, oltre che appartenuta al fondatore del marchio fino alla sua dipartita nel 2012. Diverse sono state le modifiche a cui è andata incontro: tre cambi di tonalità della carrozzeria (dal grigio antracite al Guardsman Blue con griglia d’oro, da quest’ultimo a una tinta rossa e da questa di nuovo al colore originale) e la sostituzione del cambio originale con la trasmissione automatica, poi fortunatamente ripristinata quando la famiglia l’ha venduta nel 2016.

Vi state chiedendo che budget servirà per mettersela in garage? Bè, preparatevi a staccare un assegno almeno a sei zeri: se pensate che la prima Shelby uscita di fabbrica ha ottenuto una valutazione all’asta di quasi 14 milioni di dollari, questa sicuramente non sarà da meno!