Si chiama #1 il primo SUV 100% elettrico di Smart

Smart #1 combina un look accattivante a prestazioni aerodinamiche eccellenti. Non si sa molto sui dati tecnici ma il primo SUV 100% elettrico del brand dovrebbe montare una batteria da circa 70 kWh, con una potenza di circa 250 CV e un'autonomia di 450 km

Smart si prepara a entrare in una nuova era con l’arrivo della nuova Smart #1 il primo SUV 100% elettrico del brand di cui, nei giorni corsi, è stato svelato il nome. La vettura ha recentemente completato una serie di test aerodinamici in condizioni estreme utili a verificarne la qualità costruttiva, le prestazioni e l’affidabilità.

Smart #1: le caratteristiche

Negli ultimi mesi il lavoro a quattro mani degli ingegneri di Mercedes-Benz e Smart si è fatto particolarmente intenso e questo potrebbe portare alla conferma del lancio di questo modello previsto nel corso del 2022. Nulla è stato lasciato al caso, a partire dal nome, che unisce al numero il simbolo # che siamo ormai abituati a utilizzare e a vedere sui principali social network. A un primo colpo d’occhio si può apprezzare il design elegante della nuova Smart #1 che unisce soluzioni estetiche raffinate a esigenze aerodinamiche per cercare di ottimizzarne i risultati. Nei test eseguiti presso il China Automotive Engineering Research Institute di Chongqing, la Smart #1 ha ottenuto un coefficiente di resistenza aerodinamica di 0,29, un valore molto buono soprattutto se confrontato con gli altri SUV dello stesso segmento.

Questo anche grazie ad alcuni accorgimenti come le maniglie delle portiere a scomparsa e il pacchetto aerodinamico altamente efficiente e l’Active Grille Shutter (AGS) di serie contribuiscono ad aumentare le prestazioni aerodinamiche. Le dimensioni della vettura sono di 4.290 mm in lunghezza per 1.910 in larghezza e 1.698 mm di altezza, con un passo di 2.750 mm. Per il momento non sono stati forniti tecnici ufficiali, ma la #1 dovrebbe nascere sulla piattaforma Sea e quindi dovrebbe montare una batteria da circa 70 kWh, con una potenza di circa 250 CV e un’autonomia di circa 450 km. Il veicolo ha anche superato test pre-lancio davvero impegnativi, sul ghiaccio come sulla neve, mostrando un’eccellente resistenza anche in una prova condotta nella Cina settentrionale a -40°, grazie anche all’avanzato sistema di controllo della temperatura della batteria che mantiene delle condizioni di lavoro ottimali.

“Il primo prodotto del rinnovamento del marchio, la Smart #1, combina alla perfezione tecnologia electric-drive e qualità premium. Sono convinto che la Smart #1 entusiasmerà i futuri clienti, sia in Cina che in Europa – ha detto Daniel Lescow, Vice President Global Sales, Marketing e After-Sales -. Si inaugureranno così nuovi trend di mobilità urbana e generando un’esperienza di marca coinvolgente, ovunque essa sia presente”. “Grazie alla perfetta collaborazione tra smart e il design team di Mercedes-Benz, la Smart #1 è un capolavoro di ingegneria. In attesa del debutto sul mercato previsto per la fine di quest’anno, questi risultati ci rendono ottimisti su un positivo riscontro da parte dei futuri clienti“, ha aggiunto Yang Jun, Vice President Research and Development.