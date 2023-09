Smart #1: al via gli ordini in Italia da 42.548 euro

Tutti coloro che hanno prenotato la Smart #1 possono ora procedere con l'ordinazione in Italia nelle versioni Pro+, Premium, Launch Edition e Brabus.

La Smart #1 completamente elettrica è ormai sul punto di arrivare nelle mani dei consumatori italiani e ci sono aggiornamenti molto interessanti che meritano la vostra attenzione.

Per coloro che hanno prenotato il crossover elettrico, è giunto il momento di convertirlo in un ordine effettivo, completo di una data di consegna stimata. Se avete scelto il noleggio a lungo termine, questa opzione è già disponibile mentre gli acquirenti delle versioni Pro+ dovranno attendere fino al 2 ottobre.

I primi esemplari della Smart #1 Pro+ sono già configurati in diversi modelli e sono pronti per essere ordinati direttamente dal sito Web della casa automobilistica tedesca a partire dall’inizio di ottobre.

Smart regala 500 euro di ricariche per scusarsi del ritardo

Vale la pena notare che il brand tedesco, per compensare alcuni ritardi nell’iter di consegna, sta offrendo un buono di 500 euro utilizzabile per ricaricare la vettura presso le stazioni pubbliche tramite Smart charge at street. Per usufruirne, sarà necessario convertire la prenotazione in un ordine effettivo entro il 31 ottobre 2023.

Per quanto ne sappiamo, la causa principale che ha portato a questo ritardo è lockdown di Shanghai, in vigore tra febbraio e agosto 2022 a causa della variante Omicron del COVID-19. Questo ha avuto un impatto diretto su programma della #1, che viene assemblata nel nuovo stabilimento di Xi’an sotto l’egida della joint-venture Mercedes-Geely.

Quattro versioni disponibili

Ad ogni modo, l’EV è disponibile in Italia ad un prezzo di partenza di 42.548 euro nella versione Pro+. Questa variante propone un motore elettrico da 272 CV, una batteria da 66 kWh e 420 km di autonomia nel ciclo WLTP e con una sola ricarica.

Le varianti superiori hanno costi lievemente superiori: 45.048 euro per la Premium con 440 km di autonomia e 46.348 euro per la Launch Edition a tiratura limitata. Per chi è alla ricerca del massimo in termini di performance, la Smart #1 Brabus da 428 CV ha un prezzo di partenza di 49.118 euro.

Dunque, la nuova Smart #1 sta per fare finalmente la sua comparsa in grande stile nel panorama automobilistico italiano e le opzioni per mettere le mani su questo gioiellino tecnologico stanno per diventare molto più concrete.