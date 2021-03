Skoda Enyaq iV: arriva l’entry-level da 35.950 Euro

La gamma del SUV elettrico si amplia con la versione "d'attacco" Enyaq 50 iV e con gli allestimenti Executive e Sportline per le più potenti Enyaq 60 e 80

Una tra le novità più importanti del 2021 marchiato Skoda è sicuramente la Enyaq iV, SUV “full electric” basato sulla piattaforma MEB del Gruppo Volkswagen che, fino a questo momento, è stato proposto a listino nelle due varianti 60 e 80, equipaggiabili con tre formati di batterie e cinque potenze variabili fino alla top di gamma da 306 cavalli.

Da oggi, tuttavia, sarà disponibile nei concessionari anche una versione “entry-level”, sicuramente più appetibile a livello di prezzo (attacca da 35.950 Euro incentivi esclusi) e più sfruttabile durante gli spostamenti di tutti i giorni. Si chiama Enyaq 50 iV e mette a disposizione un’unica unità elettrificata sull’assale posteriore da 148 CV, abbinata a un pacco batterie da 55 kWh che promette un’autonomia massima nel ciclo di utilizzo WLTP di 361 km. Le prestazioni? La velocità massima è auto-limitata e in linea con quella delle “sorelle maggiori”, vale a dire 160 km/h, mentre lo scatto 0-100 aumenta il riferimento cronometrico a 11,3 secondi.

Al suo fianco, tuttavia, Skoda ha voluto ampliare ulteriormente la scelta a disposizione della propria clientela, portando in campo gli inediti allestimenti Exclusive e Sportline per le Enyaq 60 e 80 iV. Nel primo caso i prezzi partono da 42.300 Euro e offrono una dotazione comprensiva di gruppi ottici Full LED, sistema infotainment con schermo da 10” che include il navigatore e i servizi di connettività, la tecnologia Keyless per l’avviamento e l’accesso alla vettura senza chiave, il Drive Mode Select e, tra gli ADAS, il Side Assistant, il mantenimento della corsia, la frenata automatica d’emergenza con riconoscimento di pedoni e ciclisti, l’Adaptive Cruise Control e il Rear Traffic Alert con Exit Warning.

La più completa Sportline, invece, fa partire il listino da 44.550 Euro e aggiunge al precedente equipaggiamento i cerchi da 20”, i gruppi ottici Matrix LED, il pacchetto aerodinamico con assetto ribassato e sterzo progressivo, le finiture esterne in nero lucido, gli interni in Tecnofibra ArtVelours e simil-pelle, i sedili sportivi, la dock-station per la ricarica induttiva dello smartphone e il sistema Keyless completo.