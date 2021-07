Skoda Fabia 2021: arriva in Italia a ottobre con prezzi da 16.900 Euro

La rinnovata Skoda Fabia arriverà nel nostro Paese solamente in autunno: quattro le motorizzazioni (a benzina) disponibili, da equipaggiare con due allestimenti specifici - Ambition e Style

Come promesso, torniamo a parlare oggi della nuovissima Skoda Fabia 2021, giunta alla quarta generazione e ormai pronta ad aggredire il mercato: il debutto nelle concessionarie italiane è previsto per il mese di ottobre, quando tutti i clienti potranno apprezzare un design estetico rinnovato su una piattaforma di base (la MQB A0) che propone dimensioni più grandi a tutto vantaggio dell’abitabilità di bordo. Inedito anche l’abitacolo, che si “digitalizza” in maniera consistente grazie al Virtual Cockpit da 10,25” e all’infotainment Bolero con schermo da 8 pollici (a richiesta da 9,2”) e tutti i servizi indispensabili per guidare in piena sicurezza.

Per quanto riguarda le motorizzazioni, la nuova Skoda Fabia 2021 verrà proposta sul mercato esclusivamente con quattro unità a benzina di tipo “EVO”, anch’esse rinnovate in funzione di un maggiore sostenibilità e un miglior controllo delle emissioni inquinanti. Due sono aspirate e utilizzano un propulsore 1.0 Litri a tre cilindri MPI da 65 e da 80 cavalli con cambio manuale a cinque marce, mentre le restanti sono provviste di turbina e possono contare su un 1.0 TSI da 95 e da 110 CV (quest’ultima equipaggiabile anche con la trasmissione automatica DSG a sette rapporti).

Vediamo ora gli allestimenti: il listino della Fabia 2021 sarà caratterizzato da due versioni, chiamate rispettivamente Ambition e Style. La prima, quella di “attacco”, offre di serie i gruppi ottici anteriori a LED, i cerchi in lega da 15”, il sistema infotainment Bolero con schermo touchscreen da 8 pollici provvisto di Mirrorlink e tecnologie Apple CarPlay e Android Auto, il climatizzatore manuale e, tra gli ADAS, il cruise control, il Front Assistant con frenata automatica d’emergenza e riconoscimento di pedoni e ciclisti, il Lane Assistant per il mantenimento della corsia, il Driver Activity Assistant, l’Hill Hold e i sensori di parcheggio posteriori.

La Style, invece, aggiunge i cerchi da 16”, i gruppi ottici posteriori a LED, i fendinebbia, il climatizzatore automatico, il sistema Keyless per l’accesso e l’avviamento senza chiave, lo specchietto retrovisore centrale elettrocromatico, l’Ambient Lighting per l’abitacolo, i sedili anteriori con supporto lombare e bracciolo, i particolari della carrozzeria in nero lucido e il tettuccio bicolore. I prezzi? Si parte da 16.900 Euro nel caso della versione 1.0 MPI da 65 cavalli in allestimento Ambition, ma per tutti i dettagli vi consigliamo di fare riferimento allo schemino riassuntivo qua sotto:

