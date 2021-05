Skoda Fabia 2021: più grande, tecnologica e sicura

Il marchio Skoda ha presentato la quarta generazione della Fabia, berlina che ora sfrutta tutti i vantaggi della piattaforma MQB A0 del Gruppo VW. Nei concessionari sarà disponibile in autunno

Come promesso, il marchio Skoda ha presentato ieri la nuova Fabia, giunta alla sua quarta generazione in seguito al suo debutto ufficiale sul mercato automobilistico nel lontano 1999. Con il Model Year 2021 la berlina boema cambia completamente passo e adotta la stessa piattaforma modulare MQB A0 già vista sulla Volkswagen Polo e sulla Seat Ibiza. L’estetica è ora più accattivante mentre a livello tecnologico entra in gioco un pacchetto di ADAS che rende la dinamica di guida efficiente e sicura. Il suo arrivo nei concessionari? Solo in autunno, ma le prevendite partono dall’estate.

SKODA FABIA 2021: PIU’ GRANDE, SPAZIOSA E AERODINAMICA

La prima novità che caratterizza la nuova Skoda Fabia 2021 è, come accennato, l’introduzione della piattaforma MQB A0, che le regala innanzitutto delle proporzioni più grandi rispetto a quelle della precedente generazione. Le dimensioni ora toccano i 4,11 metri in lunghezza (+11 cm), gli 1,78 metri in larghezza (+4,8 cm) e i 2,56 metri in termini di passo (+9,4 cm), che tradotto significa più spazio nell’abitacolo per i passeggeri e un bagagliaio più ampio per valigie e affini – con una capacità dichiarata di 380 Litri che possono diventare 1.190 se si abbattono i sedili posteriori.

Su questa base di partenza la nuova Fabia 2021 pone le fondamenta di una linea estetica più moderna e al passo con i tempi, contraddistinta da un cofano dalle ampie nervature, dalla tradizionale griglia con listelli verticali e da gruppi ottici a tecnologia LED che proseguono sulle fiancate, rinnovate anche qua con muscolosi dettagli nelle lamiere i quali donano quel tocco di aggressività in più… che anche su una berlina di questo tipo non guasta mai.

Rivisto anche il retrotreno, dove ora i fari si estendono orizzontalmente su un portellone impreziosito dal nome del marchio a caratteri maiuscoli ben spaziati. Il lavoro degli ingegneri Skoda, ovviamente, non si è fermato qui ma è proseguito con una meticolosa cura a livello aerodinamico che ha permesso di raggiungere un Cx di resistenza all’avanzamento davvero notevole pari a 0,28. Come? Attraverso l’adozione di lamelle delle prese d’aria anteriori capaci di chiudersi in automatico al fine di ottimizzare il raffreddamento del motore, di uno spoiler posteriore riprofilato, di specchietti retrovisori con minore superficie a contatto con l’aria, di cerchi in lega con rivestimenti in plastica a bassa resistenza, di un sottoscocca carenato e di appendici laterali volte a migliorare il flusso verso il posteriore.

SKODA FABIA 2021: ABITACOLO SEMPLICE MA PIENO DI OPTIONAL

Entrando nell’abitacolo, la nuova Skoda Fabia 2021 mette in luce una costruzione semplice ma allo stesso tempo di alta qualità, sia per quanto riguarda i dettagli di plancia e rivestimenti che in fatto di tecnologia a disposizione di pilota e passeggeri. L’adozione di una piattaforma più grande rispetto alla precedente generazione ha permesso di aumentare lo spazio a bordo, dove si può apprezzare l’efficiente posizionamento dei comandi così come il nuovo design delle bocchette circolari dell’aria – con profilo cromato su un rivestimento in tessuto e cuciture a contrasto.

Al centro, ovviamente, domina la scena il grande display del sistema infotainment Bolero da 8”, equipaggiato con un software più veloce, connettività wireless attraverso le tecnologie Android Auto e Apple CarPlay, vivavoce Bluetooth, altoparlanti posteriori e Phone Box per la ricarica induttiva dello smartphone. A richiesta si può optare per la versione più evoluta Amundsen su schermo più grande da 9,2”, provvista di navigatore, hotspot Wi-Fi, assistente vocale, Gesture Control, cinque prese USB-C e servizi Skoda Connect tra cui la chiamata di emergenza.

Ma non è tutto: il quadro strumenti, di serie analogico con un piccolo display centrale da 3,5”, può essere sostituito con un Digital Cockpit da 10,25”, a cui si aggiungono volante e parabrezza riscaldabili, il climatizzatore automatico bi-zona e tutta una serie di optional davvero indispensabili per la vita di tutti i giorni. Alcuni esempi? L’ombrello integrato nella portiera, da utilizzare in caso di pioggia, lo strumento per sbrinare i vetri ghiacciati, il parasole per il tettuccio panoramico, una clip per il biglietto dell’autostrada o del parcheggio e diversi vani portaoggetti sia tra i sedili anteriori che nel tunnel centrale.

Sotto il punto di vista della sicurezza, inoltre, la nuova Fabia 2021 può ora contare su un pacchetto di ADAS per la guida semi-autonoma di Livello 2 ancora più completo e funzionale. La novità principale si chiama Travel Assistant e combina l’intervento del cruise control adattivo (fino a 210 km/h) con il Lane Assist per mantenere la vettura al centro della propria corsia. Presenti all’appello, infine, il Side Assist con avvertimento di veicoli in avvicinamento fino a 70 metri di distanza, l’assistente alle manovre da fermo e a bassa velocità con frenata automatica di emergenza e l’aiuto per la procedura di parcheggio.

SKODA FABIA 2021: FOCUS SU BENZINA E METANO

Lato motorizzazioni, la nuova Skoda Fabia 2021 sarà disponibile con propulsori EVO tutti omologati Euro 6D-Final a benzina e a metano. Il listino parte dall’1.0 TSI a tre cilindri da 95 cavalli, che nella versione più potente arriva a 110 CV ed è eventualmente abbinabile al cambio automatico DSG a sette rapporti, per poi procedere con l’1.0 MPI aspirato da 65 e da 80 cavalli, più potente rispetto alla passata generazione e provvisto della classica trasmissione manuale a cinque marce.

I prezzi? Con due allestimenti disponibili al lancio (Ambition e Style) a cui si aggiungerà successivamente il più completo Monte Carlo, la base di partenza partirà da circa 16.000 Euro ma per tutte le conferme del caso vi diamo appuntamento alla prossima puntata, quando Skoda ufficializzerà il listino prezzi definitivo.