Skoda Fabia 2021: ecco i primi render della 4° generazione

In vista della presentazione di maggio, Skoda ha rilasciato oggi i primi bozzetti ufficiali della nuova Fabia, che confermano le foto rilasciate in precedenza con carrozzeria "camouflage"

Il mese di maggio è sempre più vicino e il suo arrivo porterà con sè l’unveiling ufficiale della nuova Skoda Fabia 2021: un modello già avvistato un paio di mesi fa durante un photo-shooting sulla neve e che oggi è protagonista di alcuni render rilasciati in esclusiva dalla Casa boema, che anticipano e confermano allo stesso tempo il suo nuovo design e alcune delle sue peculiarità tecniche.

Basata sulla piattaforma MQB A0 di derivazione Volkswagen, la nuova Skoda Fabia 2021 avrà proporzioni decisamente più aggressive e sportive rispetto alla precedente generazione, come si può notare dall’ammodernamento generale delle sue linee. L’avantreno, infatti, è dominato da una calandra con listelli neri verticali e finitura cromata, al cui fianco trovano posto nuovi gruppi ottici a tecnologia Full LED e un cofano pieno di nervature, volte a migliorare l’efficienza aerodinamica del veicolo.

Inedita anche la concezione della grande presa d’aria sottostante, che sarà provvista di aerodinamica “attiva” in grado di chiudersi alle alte velocità. Anche le fiancate sono ora più rastremate e permettono di apprezzare sia i nuovi cerchi maggiorati che l’inedito spoiler allungato sul lunotto posteriore, anch’esso particolarmente curato al fine di ottimizzare la penetrazione aerodinamica.

Con la già citata piattaforma MQB A0 la nuova Skoda Fabia 2021 potrà contare inoltre su una lunghezza maggiore di 11 cm (per un totale di 4,10 metri), che tradotto significa un vano di carico più capiente di circa 50 Litri (le ultime anticipazioni riportano un volume complessivo di 380 Litri, proprio come quello della Golf 8). Per quanto riguarda le motorizzazioni, la scelta del marchio boemo dovrebbe seguire quella già vista sulla Ibiza e sulla Polo con l’abbandono del diesel a favore dei benzina (aspirati e turbo-compressi) e della variante a metano 1.0 TGI da 90 cavalli. Per tutte le conferme del caso, tuttavia, vi rimandiamo alla presentazione ufficiale del mese di maggio: stay tuned!