Skoda Fabia 2021: la berlina boema si rinnova da cima a fondo

Il nuovo Model Year 2021 della Fabia è ormai pronto al debutto: tante novità bollono in pentola, sia estetiche che tecnologiche - senza dimenticare una gamma motori esclusivamente a benzina

Il 2021 del marchio Skoda sta per entrare finalmente nel vivo: dopo la Enyaq, primo SUV elettrico su piattaforma modulare MEB del Gruppo Volkswagen, il brand boemo è pronto a lanciare il nuovo Model Year 2021 della Fabia, che debutterà ufficialmente tra qualche settimana ma nel frattempo è stato protagonista di un photo-shooting ufficiale grazie al quale si possono già analizzare le novità che porterà in dote.

Giunta alla quarta generazione dopo l’arrivo sul mercato nel 1999, la nuova Fabia sarà costruita sull’inedita piattaforma MQB 40, che ridefinirà le proporzioni della vettura ingrandendola a tutto vantaggio dell’abitabilità di bordo (380 Litri di carico aumentabili fino a 1.190 con gli schienali abbattuti). La lunghezza, per la precisione, sale a 4,11 metri, mentre la larghezza e il passo arrivano a 1,78 e 2,56 metri; l’altezza, al contrario, cala anche se di pochissimi millimetri da terra, per una scocca più sportiva e dinamica che saprà regalare grandi soddisfazioni a tutti gli appassionati del marchio.

Per quanto riguarda l’estetica, la nuova Skoda Fabia 2021 rivisiterà quella precedente aumentando le nervature presenti sul cofano e sulle fiancate, al fine di donare al veicolo un look più massiccio e importante senza, tuttavia, sfociare nelle caratteristiche distintive dei più possenti crossover. La Fabia, del resto, rimane una berlina, tra l’altro migliorata anche con nuovi gruppi ottici più sottili all’anteriore e a sviluppo orizzontale al posteriore – ovviamente a tecnologia a LED.

Grandi novità anche sotto il profilo del coefficiente aerodinamico, che scende a 0,28: ciò è stato possibile intervenendo sui cerchi, sulla zona anteriore del radiatore a regolazione attiva con lamelle che si chiudono in automatico sopra i 120 km/h e sull’introduzione di dodici pannelli specifici per il sottoscocca, a fronte dei tre presenti sul modello precedente.

Passiamo agli interni: benchè Skoda non abbia rilasciato ancora immagini ufficiali, anche qui ci aspettiamo un affinamento di quanto già visto nel Model Year 2020, con una plancia quindi dotata di sistema infotainment con schermo touchscreen a sbalzo e, per la prima volta, di Virtual Cockpit (opzionale) a disposizione del guidatore. Anche il pacchetto degli ADAS non deluderà le aspettative: inclusi di serie ci saranno il Travel Assistant con cruise control adattivo, mantenimento della corsia e monitoraggio degli angoli ciechi, il Park Assistant per rendere più facili le manovre di parcheggio, la frenata automatica di emergenza, il riconoscimento della segnaletica stradale e fino a nove airbag – anche per le ginocchia del pilota.

Come già annunciato qualche tempo fa, la nuova Skoda Fabia 2021 sarà anche il banco di prova per l’esordio delle inedite motorizzazioni EVO (tutte a benzina) con omologazione Euro 6d-Final: la gamma sarà composta da due aspirati MPI (da 65 e 80 cavalli) e da tre TSI con turbo-compressore a iniezione diretta, da 95, 110 e 150 cavalli. Sempre presente il cambio manuale per tutte le versioni (a cinque o sei rapporti), con i top di gamma a potenza specifica più elevata eventualmente equipaggiabili con l’automatico DSG a sette rapporti.

Ma non è tutto: nell’ottica della sua famosa campagna promozionale “Simply Clever“, la nuova Skoda Fabia 2021 arriverà sul mercato in tre allestimenti differenti (Active, Ambition e Style) e con 43 soluzioni innovative volte a facilitare la vita del proprio padrone. Tredici di queste saranno completamente inedite e spazieranno dallo schienale del passeggero ribaltabile alle borse multifunzione, dalle porte USB Type C nello specchietto retrovisore interno agli ancoraggi Isofix e Top-Tether, dai vani portaoggetti centrali per la fila di sedili posteriori al raschietto specifico per il ghiaccio con misurazione di controllo per il battistrada degli pneumatici. A questo punto per saperne di più non resta che attendere la sua presentazione ufficiale: stay tuned!