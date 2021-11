Skoda Karoq 2022: il restyling di metà carriera sarà presentato il 30 novembre

A fine mese il marchio ceco è pronto a togliere i veli al nuovo Model Year 2022 del SUV Karoq: ecco tutte le novità prima delle presentazione

E’ il secondo modello più venduto del marchio Skoda e, grazie al suo posizionamento a metà strada tra la più piccola Kamiq e l’ammiraglia Kodiaq, è anche uno dei più apprezzati dagli automobilisti: stiamo parlando del SUV Karoq, sul mercato dal 2017 e ormai pronto al classico restyling “di metà carriera”, per il quale la casa della Repubblica Ceca ha già confermato la sua presentazione in data 30 novembre.

Qualche anticipazione sulle novità che spiccheranno sulla scheda tecnica? La nuova Skoda Karoq 2022 sarà innanzitutto aggiornata a livello estetico con una mascherina frontale differente dai nuovi elementi verticali, con paraurti e gruppi ottici (probabilmente a tecnologia Matrix LED) dal disegno più moderno e con una nuova gamma colori – magari impreziosita da una più ricca scelta in fatto di cerchi in lega.

All’interno dell’abitacolo, invece, la novità sarà rappresentata dal sistema infotainment MIB3 con schermo touchscreen più grande, nonchè dotato di tutte le ultime tecnologie Skoda tra cui gli aggiornamenti over-the-air e un più raffinato pacchetto di controlli elettronici per la guida assistita. Le motorizzazioni? Sicuramente i turbobenzina 1.0 e 1.5 TSI da 110 e 150 cavalli e i 2.0 turbodiesel fino a 190 CV di potenza, anche a trazione integrale. Per tutti gli altri dettagli, non resta che attendere la fine del mese.