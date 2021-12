Skoda Karoq 2022: il restyling è più tecnologico ed eco-sostenibile

Le modifiche più consistenti della nuova Karoq 2022 riguardano i rivestimenti con materiali vegani e il nuovo infotainment da 8'', in abbinata al Virtual Cockpit da 10,25''

Come anticipato all’inizio del mese, il marchio Skoda ha presentato il Model Year 2022 della Karoq, SUV di medie dimensioni introdotto sul mercato nel 2017 è ormai pronto ad accogliere tutti gli aggiornamenti più importanti per il suo restyling di “metà carriera”. Con delle proporzioni sostanzialmente inalterate (4,39 metri in lunghezza, 1,84 in larghezza e 2,63 di passo per un volume di carico da 521 a 1.630 Litri), le novità toccano in particolar modo i rivestimenti dell’abitacolo e la tecnologia di bordo… ma andiamo con ordine.

SKODA KAROQ 2022: COME CAMBIA, DENTRO E FUORI

A un primo impatto la nuova Skoda Karoq 2022 propone innanzitutto un’estetica più moderna e vicina ai recenti canoni stilistici della casa boema, tra l’altro già adottati su altri modelli della gamma attuale. All’anteriore spicca una nuova mascherina a forma esagonale in abbinamento al paraurti e ai gruppi ottici Full LED, entrambi rinnovati per un aspetto complessivo più muscoloso rispetto a quello che era capace di offrire la generazione precedente.

Lateralmente trovano poi posti i cerchi in lega dal nuovo disegno (da 17 fino a 19 pollici di diametro), mentre al posteriore la presenza di un sistema di illuminazione (sempre a LED) più sottile e di un più evidente spoiler posteriore sul lunotto aiuta la vettura ad ottimizzare la sua efficienza aerodinamica, migliorata del 9% e con un Cx di attrito ora pari a 0,30.

Passando nell’abitacolo, l’upgrade proposto da Skoda per la Karoq 2022 prevede di serie per tutti gli allestimenti (Ambition, Executive, Style e Sportiline) l’Ambient Lighting a dieci tonalità e dettagli più ricercati per la plancia, che in fatto di rivestimenti può anche ottenere i materiali riciclabili di tipo vegano dell’Eco Pack opzionale. Sempre a richiesta, inoltre, si possono montare i sedili anteriori regolabili elettricamente con funzione memoria.

SKODA KAROQ 2022: DIGITALIZZATA E ANCORA PIU’ SICURA

Sempre all’interno dell’abitacolo, però, la novità più importante della Skoda Karoq 2022 è rappresentata dalla completa digitalizzazione di ciò che offre la plancia, vale a dire il Virtual Cockpit su schermo da 10,25” (di serie dall’allestimento Ambition) e il rinnovato infotainment con display touchscreen da 8 oppure 9,2 pollici, che include la eSIM per le chiamate (gestibili attraverso l’app MySkoda), l’assistente virtuale Laura, gli aggiornamenti over-the-air e tutte le funzionalità della suite di servizi Skoda Connect.

Per quanto riguarda gli ADAS, il pacchetto degli aiuti elettronici alla guida di Livello 2 integra il precedente Travel Assist con diversi assistenti inediti per la piena sicurezza su strada: tra questi il Predictive Cruise Control, l’Adaptive Lane Assistant, il Traffic Jam Assistant, il Park Assistant, il Side Assistant con Rear Traffic Alert, il riconoscimento migliorato della segnaletica stradale e il Crew Protect Assistant. Questo è in grado di fornire una protezione aggiuntiva ai passeggeri chiudendo automaticamente i finestrini e il tettuccio panoramico prima del verificarsi di un incidente.

SKODA KAROQ 2022: GAMMA MOTORI CONFERMATA

E le motorizzazioni? La strategia attuata dal marchio Skoda per la nuova Karoq 2022 è stata quella di “non abbandonare la strada vecchia per quella nuova“, confermando di fatto tutti i propulsori Evo del precedente modello. Per i clienti, quindi, saranno messe a disposizione tre unità a benzina (1.0 TSI da 110 cavalli, 1.5 TSI da 150 cavalli e il più potente 2.0 TSI da 190 CV) e due a diesel, basate sulla stessa piattaforma 2.0 TDI con tecnologia twin-dosing a doppia iniezione di urea ma declinate nei due step prestazionali di 116 e 150 cavalli.

Il motore a benzina più potente, in abbinata alla trazione integrale e al cambio automatico DSG a sette rapporti, sarà in ogni caso un’esclusiva della Karoq in allestimento Sportline, distinguibile per diversi dettagli estetici in nero lucido che ricoprono la calandra anteriore, il diffusore posteriore, le cornici dei finestrini, le barre sul tetto e i montanti di fissaggio degli specchietti retrovisori, per i gruppi ottici anteriori Matrix LED, per i finestrini posteriori privacy e per i rivestimenti interni sportivi su tessuto ThermoFlux e dettagli in carbon-look.

SKODA KAROQ 2022: QUANDO SARA’ DISPONIBILE?

Niente passaggio all’ibrido, per il momento, per la nuova Skoda Karoq 2022, che diventerà disponibile alla vendita dall’inizio del prossimo anno. Il listino prezzi? Non ci è ancora stato comunicato, ma come al solito appena sapremo qualcosa… vi aggiorneremo.