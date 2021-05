Skoda Kodiaq 2021: il nuovo SUV a sette posti con prezzi da 29.450 Euro

Il marchio Skoda ha aperto gli ordini della nuova Kodiaq 2021: quattro motorizzazioni, due a benzina e due diesel, e quattro allestimenti, ai quali si aggiungeranno la RS e la lussuosa L&K nei prossimi mesi

A distanza di qualche settimana dalla presentazione ufficiale, il marchio boemo Skoda ha aperto la pre-vendita della Kodiaq 2021, SUV a sette posti introdotto per la prima volta sul mercato nel 2017 e quest’anno arrivato al fatidico traguardo del restyling di “metà carriera” che introduce innanzitutto alcune importanti novità estetiche come il rivisto frontale con calandra ampliata e nuovi gruppi ottici – di serie Full LED e a richiesta con tecnologia Matrix.

Rinnovato anche l’abitacolo, che ora può fregiarsi di nuovi materiali e finiture più curate assieme ai sedili anteriori ergonomici con funzioni di ventilazione, riscaldamento e massaggio e alla terza fila a scomparsa collocata nel vano posteriore. In fatto di disponibilità, la nuova Skoda Kodiaq 2021 sarà presente nei concessionari in quattro allestimenti (Ambition, Executive, Style e SportLine) e in altrettante motorizzazioni, due a benzina e due a gasolio.

La base di partenza è l’1.5 TSI da 150 cavalli e 250 Nm di coppia massima con disattivazione selettiva dei cilindri ACT, affiancata dal più potente 2.0 TSI da 190 CV e 320 Nm provvisto di cambio automatico DSG e trazione integrale a controllo elettronico. La gamma diesel, invece, propone invece l’unico 2.0 TDI EVO a doppia variante da 150 e 200 cavalli, equipaggiato con la rinnovata tecnologia “Twin Dosing” per il trattamento dei gas di scarico che consente una riduzione delle emissioni nocive fino all’80%.

Per quanto riguarda la dotazione di serie, l’allestimento d’attacco “Ambition” mette a disposizione i gruppi ottici Full LED, i cerchi in lega da 17”, il climatizzatore automatico bi-zona, l’avviamento key-less, l’infotainment su schermo da 8” con e-SIM, servizi Skoda Connect (chiamata automatica d’emergenza e service proattivo) e connettività per lo smartphone e il pacchetto base degli ADAS per la guida semi-autonoma di Livello 2, comprendente il Front Assist con riconoscimento dei pedoni, l’ACC per la regolazione della distanza di sicurezza fino a 210 km/h, la frenata automatica, il Lane Assist per il mantenimento della corsia e i sensori di parcheggio posteriori.

Salendo di un gradino i clienti potranno poi trovare l’allestimento “Executive”, che aggiunge la vernice metallizzata o perlata, il selettore delle modalità di guida (per le versioni con trazione integrale), il sistema di navigazione satellitare Amundsen con mappe europee e web radio, i sensori di parcheggio anteriori, la telecamera posteriore e i vetri oscurati di tipo privacy. A seguire esiste anche l’allestimento Style, caratterizzato dai cerchi in lega da 18”, dall’Ambient Lighting a 10 colorazioni, dagli interni in tessuto e pelle, dall’accesso al veicolo Kessy Full, dal portellone elettrico e da una più ricca dotazione di ADAS con Adaptive Lane Assistant, Cruise Control predittivo, riconoscimento della segnaletica stradale e Traffic Jam Assistant che si attiva in caso di incolonnamento.

Il top di gamma SportLine, invece, si distingue per i badge specifici sui passaruota anteriori, il trattamento nero lucido per la calandra, gli inserti dei paraurti e le finiture esterne, i cerchi in lega da 19”, i gruppi ottici anteriori Matrix LED, lo sterzo progressivo a incidenza variabile e il lettering al posteriore sempre di colore nero. La stessa cura è riservata ovviamente per gli interni, con rivestimenti specifici neri, sedili sportivi in Tecnofibra ArtVelours e pelle, volante a tre razze con paddle di cambiata e pedaliera in alluminio.

Per quanto riguarda il listino prezzi, la nuova Skoda Kodiaq 2021 attacca da 29.450 Euro nella versione 1.5 TSI da 150 cavalli con allestimento Ambition per arrivare a quota 46.550 Euro nel caso del 2.0 TDI da 200 CV con equipaggiamento SportLine che include il cambio DSG e la trazione integrale. Nei prossimi mesi, inoltre, debutteranno anche la sportivissima RS con motore 2.0 TSI da 245 cavalli e il lussuoso allestimento L&K, caratterizzato da una dotazione di serie praticamente full optional con grande attenzione al comfort. Per tutti i dettagli del caso vi rimandiamo allo schemino riassuntivo qua sotto:

SKODA KODIAQ 2021

1.5 TSI 150 CV

Ambition – 29.450 Euro

Ambition DSG – 31.650 Euro

Executive – 31.650 Euro

Executive DSG – 33.850 Euro

Style – 33.550 Euro

Style DSG – 35.750 Euro

SportLine – 35.800 Euro

SportLine DSG – 38.000 Euro

2.0 TSI 190 CV SportLine DSG 4×4 – 42.600 Euro

2.0 TDI 150 CV

Ambition DSG – 35.400 Euro

Executive DSG – 37.600 Euro

Executive DSG 4×4 – 40.100 Euro

Style DSG – 39.500 Euro

Style DSG 4×4 – 42.000 Euro

SportLine DSG – 41.750 Euro

SportLine DSG 4×4 – 44.250 Euro

2.0 TDI 200 CV