Smart #1 Launch Edition: aperte in Italia le pre-vendite del SUV elettrico

Il primo modello del SUV Smart #1 sarà una versione speciale a tiratura limitata a soli 1.000 esemplari, in consegna per i i primi mesi del 2023

A breve distanza dalla presentazione ufficiale, il marchio Smart ha finalmente aperto i pre-ordini del suo primo SUV con powertrain completamente elettrica: la Smart #1 rappresenta un modello unico nel suo genere, che per il suo arrivo sul mercato italiano (previsto nei primi mesi del 2023) sarà commercializzato inizialmente in una versione speciale a tiratura limitata dal nome “Launch Edition“. Questa sarà prodotta in soli 1.000 esemplari, di cui 150 riservati all’Italia che possono essere già pre-ordinati da questi giorni sul sito ufficiale del marchio tedesco.

Rispetto al modello di base (il cui listino sarà annunciato solo per il mese di settembre), la Smart #1 Launch Edition si distingue per l’esclusivo colore della carrozzeria in Digital White con finiture in Matt Gold, le stesse presenti anche nell’abitacolo dove i rivestimenti sono un misto pelle-tessuto a carattere Total White. Presenti all’appello, ovviamente, i badge specifici “Launch Edition” con indicazione del numero di modello sul number-plate interno (1 of 1000), i quali si aggiungono a una dotazione di serie che include i cerchi da 19” a tema “checkered-flag”, il tetto panoramico in vetro, l’infotainment con schermo da 12,8”, i fari Matrix LED e la suite di ADAS di Livello 2.

Le motorizzazioni? Confermata l’unica soluzione già annunciata per il modello di base, quella powertrain full-electric a singola unità posteriore da 272 cavalli e 343 Nm di coppia massima con pacco batterie da 66 kWh che assicura un’autonomia massima con la singola ricarica di 440 km secondo il ciclo di utilizzo WLTP. Per quanto riguarda i prezzi, invece, le informazioni sulla Smart #1 Launch Edition saranno ufficializzate a breve.