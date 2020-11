SsangYong Rexton 2021: il SUV coreano si rinnova nel look e negli interni

In arrivo sul mercato italiano nel primo trimestre del 2021, la nuova versione del SsangYong Rexton diventa più elegante, più muscolosa… e più tecnologica

Avete presente l’attuale generazione di SsangYong Rexton? Ecco… la prossima, targata 2021 e in arrivo in Italia a partire dal primo trimestre del prossimo anno, sarà molto diversa: soprattutto nell’estetica, sia a livello di carrozzeria che di abitacolo, dove gli ingegneri del marchio coreano hanno lavorato molto per donare a questo SUV uno stile più ricercato e al passo con i tempi.

A un primo impatto la nuova SsangYong Rexton 2021 si distinguerà per un frontale completamente ridisegnato, contraddistinto da una griglia più larga, maggiormente sviluppata verso il basso e con all’interno tutta una serie di cromature studiate per donare a questa parte del veicolo un effetto 3D. Riviste anche le prese d’aria, così come i nuovi fari full LED dal profilo sottile che proseguono sulla parte iniziale della fiancata, contraddistinta invece da evidenti bombature che donano un aspetto massiccio e muscoloso.

Anche il posteriore è stato riprogettato: il paraurti ora ha dei nuovi dettagli cromati mentre i fanali (a sviluppo orizzontale) presentano un disegno interno differente, allo stesso modo dei terminali di scarico. Grandi novità anche per quanto riguarda l’abitacolo, ora più elegante rispetto alla generazione attuale grazie all’adozione di materiali più pregiati: i rivestimenti dei sedili (anch’essi rivisti per un comfort migliore) si possono fregiare di una pelle di maggiore qualità, la stessa poi adottata per i pannelli delle portiere.

La nuova SsangYong Rexton 2021 si aggiorna anche a livello del sistema infotainment, contraddistinto da uno schermo touchscreen da 12,3’’ che è affiancato da un quadro strumenti completamente digitale di uguale misura, da tasti sensibili al tocco per le funzioni secondarie, da un piccolo vano porta-oggetti nel tunnel centrale, da prese a 12V e da ingressi USB per i passeggeri nelle file posteriori, tra le quali si potrà comunicare più facilmente grazie al sistema Rear Cabin Talk.

Lato motorizzazioni, il rinnovato SUV coreano propone unicamente un propulsore quattro cilindri turbo-diesel da 2.2 Litri, capace di erogare nella sua versione “top” la bellezza di 202 cavalli e 450 Nm di coppia massima. Il tutto abbinato all’inedito cambio automatico a otto rapporti con comando elettronico shift-by-wire, alla trazione integrale con differenziale posteriore autobloccante e a una serie di sistemi di assistenza alla guida che facilitano la vita del guidatore in ogni condizione.

Tra questi vogliamo citare la presenza del servosterzo elettrico, del Trailer Sway Control, che gestisce la stabilità del veicolo in caso di traino di un rimorchio, e di un pacchetto ADAS davvero completo, comprendente l’Intelligent Adaptive Cruise Control, il Blind Spot Detection Warning, il Blind Spot Collision, il Lane Change Collision Warning, il Rear Cross Traffic Collision Assist, la frenata automatica d’emergenza e le telecamere esterne con visuale sulla vettura di 360°.