Subaru WRX 2022: la regina dei rally è tornata!

Look sportivo, interni ancora più tecnologici con tanto di aiuti elettronici alla guida e un motore turbo boxer da 275 cavalli: ecco la nuova WRX!

La grande attesa è finalmente terminata: la quinta generazione di Subaru WRX è stata finalmente presentata proponendosi come una netta evoluzione del modello precedente. I nuovi punti di forza della sportiva giapponese si possono rintracciare innanzitutto in un nuovo look estetico, che conferma le forme del passato rendendole, però, ancora più aggressive grazie all’installazione di un generoso kit “widebody” volto ad aumentare le proporzioni generali.

All’anteriore spicca la grande griglia a forma esagonale con i gruppi ottici a LED ai lati e numerose protezioni colorate in antracite, a cui si aggiungono i passaruota più voluminosi con appendici aerodinamiche – che vogliono rendere più efficiente l’aerodinamica della vettura – e la ben vistosa presa d’aria sul cofano impiegata per un miglior raffreddamento del motore.

Quest’ultimo è un nuovo turbo Boxer da 2.4 Litri capace di erogare 275 cavalli di potenza e ben 350 Nm di coppia massima, rivisto sia nella turbina che nel gioco-valvole per essere più reattivo e scattante anche dai bassi regimi di rotazione. Un propulsore con indole “da corsa”, abbinato all’immancabile trazione integrale con Active Torque Vectoring e cambio a scelta tra quello manuale a sei marce e quello automatico di tipo Cvt, chiamato per l’occasione Subaru Performance Transmission con una velocità di cambiata più veloce del 30% in salita e fino al 50% in scalata.

Basata sulla piattaforma Subaru Global Platform che incrementa la rigidità torsionale del telaio del 28%, la nuova WRX 2022 può anche fregiarsi di nuove sospensioni a controllo elettronico – più efficaci quando si passa al fuoristrada – e di una tecnologia di bordo che aiuta molto il guidatore durante la guida. Le innovazioni sono rappresentate dal sistema SI-Drive (Performance Management Involvement) con funzione Rev Matching, che perfeziona la risposta di motore e cambio, e da un pacchetto ADAS denominato “EyeSight Drive Assist” che include la frenata automatica di emergenza, il cruise control adattivo, il mantenimento della corsia, l’Automatic Emergency Steering e il Pre-Collision Braking System.

Anche l’abitacolo è stato riprogettato in maniera più funzionale: il guidatore, infatti, troverà a sua disposizione un nuovo sistema infotainment Starlink Multimedia Plus con schermo touch da 11,6” al centro della plancia, che ha la funzione di vera e propria “stazione di comando” per quanto riguarda la multimedialità, il controllo della vettura, la navigazione e la climatizzazione. Al suo fianco è disponibile anche un inedito impianto audio firmato Harman Kardon, con 11 altoparlanti e tecnologie GreenEdge e Clari-Fi.

La nuova Subaru WRX 2022 sarà disponibile negli Stati Uniti a partire dai primi mesi del 2022, anche in un esclusivo allestimento GT che comprende di serie i sedili Recaro regolabili elettricamente, i cerchi da 18” in grigio scuro, le sospensioni a controllo elettronico e diverse modalità di guida aggiuntive che portano a 430 le possibilità di personalizzazione di questa vettura. L’arrivo in Italia? Per il momento non esiste una data ufficiale… ma appena sapremo qualcosa vi aggiorneremo!