Subaru WRX 2022: l’icona dei rally è pronta al debutto

Tra le vetture che ancora oggi hanno un forte legame con il mondo dei rally c’è sicuramente da ricordare la sportivissima Subaru WRX: erede diretta della precedente Impreza, questa opera d’arte a quattro ruote è sul mercato dal 2014 e presto debutterà con una generazione completamente inedita che, di recente, è stata anticipata dalla Casa delle Pleiadi in un’unica immagine teaser.

Come potete osservare anche voi qua sotto, il prossimo Model Year della WRX conserverà l’aggressiva presa d’aria centrale sul cofano e porterà in dote diverse novità estetiche, tra cui molto probabilmente una nuova calandra frontale e degli inediti gruppi ottici sia all’anteriore che al posteriore. Niente alettone, invece, che del resto manca fin dal modello del 2015.

Per quanto riguarda il motore, invece, la nuova Subaru WRX dovrebbe essere equipaggiata con un 2.4 Litri turbo-compresso di derivazione Ascent-Outback-Legacy dai valori prestazionali più elevati nell’ordine dei 400 cavalli, proprio per mantenere la sua connessione con il mondo delle corse tassellate. Con questi presupposti, però, la possibilità di vederla anche in Europa diventa alquanto remota viste le sempre più stringenti norme anti-inquinamento: per saperne di più non ci resta che attendere la presentazione ufficiale prevista per le prossime settimane…

The next rally icon is on the horizon. Stay tuned for the newest WRX, coming at full throttle. Sign up to get the latest updates at https://t.co/R7daO6AW1e. #SubaruWRX pic.twitter.com/TLhiCZCLUO

— Subaru (@subaru_usa) June 29, 2021