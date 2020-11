Tesla: a ruba la Tequila da 250 dollari di Elon Musk

In nome della tanto sospirata guida autonoma, il fondatore della Tesla ha voluto lanciare la sua personalissima produzione di Tequila, già sold-out dopo poche ore dal lancio

Vi ricordate la pubblicità di Nico Rosberg e della Heineken? “When you drive, never drink” recitava lo slogan pubblicitario apparso in tv e non solo, voluto per sostenere quella campagna di sensibilizzazione che cerca di ridurre la tendenza di mettersi al volante… dopo qualche bicchiere di troppo. Sì, perché anche se il Codice della Strada riporta espressamente il divieto di guidare dopo aver bevuto, ancora in molti oggi sembrano non conoscere né gli effetti stupefacenti dell’alcool né le conseguenze che si possono manifestare in caso di controllo delle Forze dell’Ordine o, peggio, in caso di incidente.

Capite quindi che associare un marchio automobilistico a un brand di alcolici è tutt’altro che facile (se non sconsigliabile) nell’era in cui viviamo: un discorso che, tuttavia, non si applica al celebre Elon Musk, fondatore di Tesla che recentemente ha lanciato sul mercato la sua personalissima produzione di Tequila al modico prezzo di… 250 dollari.

No, non stiamo scherzando, è successo davvero! Dopo i progetti legati alla corsa allo spazio (SpaceX) e al miglioramento del cervello umano (Neuralink 2.0), l’imprenditore sudafricano ha voluto spingersi oltre, proponendo sullo store online dedicato a Tesla un pregiato superalcolico contenuto in una bottiglia a forma di fulmine, che richiama quel simbolo dell’elettrificazione che va a puntare l’attenzione sulla tanto famosa “guida autonoma”.

Se questa fosse legalizzata e gestita da apposite norme al punto da poterla utilizzare sulle Tesla, cosa potrebbe mai succedere se il guidatore si lasciasse andare a due “shottini” di Tequila mentre la sua vettura lo riporta a casa (da sola) sano e salvo? Una domanda a cui non possiamo al momento dare risposta: l’unica certezza è l’istantaneo sold-out della Tequila in questione, tra l’altro molto pregiata perché invecchiata 15 mesi in botti di rovere e resa disponibile in alcuni stati selezionati degli USA. Se la voleste acquistare per metterla nella vostra collezione, quindi, arrivate tardi…