Tesla: la gigafactory di batterie a Berlino sarà la più grande al mondo

Secondo Elon Musk la fabbrica di batterie che sorgerà a Berlino sarà la più importante al mondo e sfornerà in contemporanea fino a 500mila tra Model 3 e Model Y

Mentre si annunciano tempi difficili a causa dell’emergenza Coronavirus, Elon Musk può dirsi estremamente soddisfatto della sua Tesla: non solo perché, grazie anche alla factory di Palo Alto, l’imprenditore sudafricano è diventato la seconda persona più ricca del mondo, con un patrimonio netto che ha raggiunto quota 127,9 miliardi di dollari sufficienti a superare addirittura il famoso Bill Gates della Microsoft, ma anche per il fatto che la stessa Tesla ha la volontà di mettere in campo progetti importanti per il futuro del mondo automotive. Come potete immaginare, rigorosamente a batterie elettriche.

Nella città di Berlino, infatti, Elon Musk ha in programma di creare una vera e propria “Gigafactory” a marchio Tesla, che diventerà a tutti gli effetti il più grande impianto di produzione di accumulatori per veicoli a quattro ruote in tutto il mondo. Grazie al reclutamento di 8.000 ingegneri, inoltre, questa fabbrica darà spazio anche alla realizzazione di alcuni modelli Tesla, tra i quali la Model 3 e il crossover Model Y fino a un massimo di 500mila unità all’anno assieme ad altri inediti appartenenti alla categoria delle compatte di segmento C, pronti ad essere svelati nell’immediato futuro.

Questa scelta sarà dettata principalmente dalle esigenze e dai gusti dei consumatori europei, che preferiscono vetture più piccole rispetto a quelle di dimensioni maggiori che, al contrario, vanno per la maggiore negli Stati Uniti. In ogni caso, per Tesla si prospettano anni molto floridi, che faranno probabilmente aumentare ancora di più il valore delle loro azioni in borsa: nel 2020 sono cresciute del 523%, per un costo unitario di ben 548,53 dollari al 24 novembre che equivale a poco più di 460 Euro.