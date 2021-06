Tesla: le novità 2021 di Model S e Model X

Nuovo volante sportivo e un infotainment dallo schermo più grande oltre che con una potenza di calcolo più elevata: queste le novità del MY 2021 di Tesla Model S e Model X

Non conosce sosta lo sviluppo di Tesla Model S e Model X. I due modelli hanno beneficiato di alcuni sostanziali ritocchi che rendono l’esperienza a bordo ancora più coinvolgente, com’è lecito aspettarsi da due vetture premium. Vediamoli insieme.

Le novità 2021 di Tesla Model S e Model X

Se esteriormente Tesla Model S e Model X si presentano sostanzialmente invariate, l’analisi si fa decisamente più interessante quando si passa agli interni. La plancia conferma il suo disegno pulito ed essenziale, ma gli schermi sono stati ulteriormente sviluppati e ora è disponibile un display aggiuntivo da 8 pollici per lʼintrattenimento dei passeggeri posteriori. Lo schermo centrale, orientato in orizzontale, ha invece guadagnato una dimensione di 17 pollici (con risoluzione di 2200 x 1300), grazie alla quale è più facile gestire tutte le app che solitamente portiamo con noi sullo smartphone o che utilizziamo a casa, comprese quelle per accedere ai social o per vedere film. La nuova Tesla Model S sarà dotata anche di un nuovo volante sportivo dal design che si ispira alle cloche degli aerei ma anche ai volanti delle auto di Formula 1, ovviamente molto più semplice nella struttura e nelle funzioni a portata di dita.

Frecce, luci e Autopilot (con le modalità Park, Reverse, Neutral e Drive) si attivano tramite pulsanti force touch. Il vano per la ricarica wireless nel tunnel centrale consente di mettere sotto carica due device e per ogni passeggero cʼè poi a disposizione una presa Usb di tipo C. Il già citato sistema di infotainment garantisce anche una potenza di 10 teraflop, circa quella di cui dispongono le più famose e performanti consolle per videogiochi. Per quanto riguarda le motorizzazioni, possiamo dirvi che la Tesla Model S in versione Plaid avrà a disposizione una powertrain in grado di erogare una potenza massima di 1020 CV, che farà scattare la vettura da 0 a 100 km/h in 2,1 secondi per unʼautonomia massima di 628 km. La Plaid+, invece, alzerà ulteriormente l’asticella fino a 1.100 cavalli per 840 km di percorrenza con la singola ricarica, una velocità massima di 320 km/h e uno scatto 0-100 sotto i due secondi.

Tesla Model S e Model X 2021: I prezzi

La nuova Model S parte da 90.970 euro, la versione Plaid da 120mila e la Plaid+ da 140.990 euro. La nuova Tesla Model X, invece, propone un listino in partenza da 100.870 euro, con la versione Plaid da 120mila Euro. Le consegne? Dovrebbero iniziare dal prossimo mese di settembre.