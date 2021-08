Tesla Model 2: i prototipi della compatta da 25.000 dollari pronti per fine 2021

Un’altra conferma che rinforza le ipotesi degli ultimi mesi: la prossima Tesla compatta ed economica, la Model 2, non solo verrà presentata entro la fine dell’anno, ma sarà completata per lo stesso periodo con tanto di prototipi pronti ad effettuare il testing su strada necessario per la commercializzazione sul mercato. La notizia è arrivata dall’utente “Ray4Tesla” su Twitter, il quale a sua volta ha riportato l’informazione giunta da un leaker cinese che, in passato, si è dimostrato parecchio affidabile sui piani della Casa di Palo Alto.

La prossima Tesla Model 2 (o come verrà effettivamente chiamata) potrebbe arrivare tra noi molto in anticipo, perchè le voci di corridoio affermano che il prototipo sia già stato completato e che la maggior parte dei fornitori delle componenti sia stata allertata. Con questa vettura la factory americana potrebbe aumentare notevolmente il suo volume di vendite grazie a un mezzo compatto (perchè basato sul pianale ridotto della Model 3) ma anche economico, dal momento che il suo prezzo d’attacco sarà quello di circa 25.000 dollari.

Per quanto riguarda le batterie, la volontà è di dotare la Model 2 con le nuove celle 4680 presentate durante il “Battery Day”, grazie alle quali si potranno ridurre i costi di produzione ma anche aumentare la capacità di energia stoccata fino a un massimo di 400 km di autonomia complessiva. Una cosa è certa: se la notizia ripotata su Twitter è vera, presto avremo qualche ufficialità in più…

I would put some weight on this rumor as it comes from a pretty reliable source (不是郑小康). He brought several leaks to surface before, which later turned out to be true. However, like anything else, past performance is no guarantee of future results. Take it w/ a grain of salt

— Ray4Tesla⚡️🚘☀️🔋 (@ray4tesla) July 30, 2021