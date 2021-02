Tesla Model 2: l’entry-level di Palo Alto sarà presentata entro fine anno

Secondo il Presidente della divisione cinese di Tesla, Tom Zhu, la tanto attesa Model 2 sarà commercializzata in tutto il mondo e sarà sulle strade in poco più di un anno

Ve ne avevamo già parlato diversi mesi fa e oggi, dopo continue voci di corridoio, finalmente è arrivata la conferma: la Tesla Model 2, berlina elettrica compatta da 20mila Euro, sarà ufficialmente presentata entro la fine del 2021, per una commercializzazione prevista in tutto il mondo e a partire dai primi mesi del 2022. Parola di Tom Zhu, Presidente della divisione cinese dell’azienda con base a Palo Alto, che si è espresso recentemente in un’intervista al portale web Xinhua Net.

Durante la sua chiacchierata Zhu ha rilasciato gli ultimi dettagli sulla Gigafactory di Shanghai e sulle differenze di costruzione delle Model 3 e Model Y cinesi rispetto alle loro “sorelle” americane, soffermandosi poi sull’intenzione di sviluppare successivamente un modello completamente autonomo dalla Casa madre, che utilizzerà la stessa piattaforma della Model 3 discostandosi, tuttavia, nelle linee e in diversi altri dettagli a livello di dotazione e tecnologia di bordo.

Che questa nuova vettura sia propria la Model 2 che tutti gli appassionati stanno aspettando? Le probabilità sono molto elevate e ora resta da capire se verrà prodotta esclusivamente a Shanghai oppure ci sarà una versione parallela europea costruita, magari, nella Gigafactory con sede a Berlino. In ogni caso, la prossima berlina compatta del marchio americano dovrebbe iniziare i primi test su strada nel corso di questa estate, in modo da arrivare pronta per lottare ad armi pari con l’avversaria Volkswagen ID.3.