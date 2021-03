Test Drive Renault Clio Hybrid, la Tesla delle ibride!

Abbiamo provato su strada la nuova generazione della Renault Clio con la soluzione full hybrid restando stupiti dal piacere di guida, fluidità di guida e soprattutto i consumi davvero contenuti. Davvero la best in class tra le ibride superando la stessa Toyota Yaris

Che la nuova Renault Clio full hybrid (non una mild col motorino di avviamento potenziato da 12 a 48V ma una vera ibrida con un suo adeguato pacco batterie) dovesse comportarsi bene lo sospettavamo visto che la sorellona Zoe è l’elettrica più venduta d’Europa e sicuramente l’esperienza della bestseller a ioni è stata molto preziosa per elettrificare la Clio.

In redazione guidiamo ibride (e soprattutto auto elettriche) da molto tempo avendo quindi in passato avuto la possibilità di comparare le varie novità, trovando delle soluzioni e proposte interessanti ma restando convinti che la prima arrivata restava sempre la regina!

Dopo il primo giorno con Clio Hybrid ci siamo dovuti ricredere e dare lo scettro della regina a questa simpatica celestina che su strada imbarazza per facilità di guida e piacere con uno sterzo perfetto, un selettore di marce automatico preciso e con la leva B (brake per sfruttare al meglio la frenata rigenerativa derivata dall’esperienza dello stesso Team Renault F1) bella evidente che riduce davvero al minimo l’uso del pedale del freno tanto da poterla guidare col solo pedale dell’acceleratore! La Tesla delle ibride ci è subito venuto in mente per il divario percepito rispetto alle precedenti full hybrid e guidandola in città col piede ibrido la modalità elettrica abbatte drasticamente i consumi tanto che è stata una battaglia far scendere le tacche del livello di carburante.

Bella silenziosa, ben assemblata, super accessoriata con tutti i comandi a portata di mano, la Clio Hybrid è la perfetta vettura elettrificata da città per chi desidera risparmiare sia l’ambiente che il portafoglio senza il patema di dover attaccare una presa per ricaricare la propria auto. Renault dichiara che in città può viaggiare fino all’80% in modalità elettrica e dobbiamo confessarvi che sicuramente sopra al 50 ci siamo stati pur pigiando e stando più leggeri il 75% di elettrico pensiamo di averlo raggiunto in più occasioni!

Circa i dati della Renault Clio Hybrid rimandiamo qui al nostri listino che ospita anche tutte le caratteristiche tecniche: https://www. infomotori.com/listino-auto/ renault/clio-v-2019/# datimodello , ricordando solo che il suo vivace temperamento sportivo è consentito da un brillante motore 1.6 benzina da ben 140CV con una coppia davvero ragguardevole grazie al sostegno elettrico che le consente di scattare da 0 a 100 sotto i 10 secondi che per una citycar sono davvero tanta roba!

Per gli interessati rimandiamo alla nostra scheda completa dove troverete tutte le info utili anche se il consiglio più sincero, diretto e pratico è quello di andarla a trovare in concessionaria dove scoprirete che potrà essere vostra con una rata di appena 119 euro con anticipo di 4.450 euro.