Toyota Aygo aggiunge una “X”: da citycar diventa crossover!

Il terzo capitolo della Toyota Aygo inizierà nel mese di novembre, quando verrà presentata la versione "Cross" su base Aygo X Prologue

La piccola Toyota Aygo è pronta a fare un grande, e importante, salto di qualità: finora l’abbiamo conosciuta come citycar compatta, ma i tempi cambiano e le tendenze vogliono che ora diventi… un city-crossover, che di fatto aggiungerà una “X” al suo nome. Sarà a tutti gli effetti la versione commerciale del prototipo Aygo X Prologue, svelato durante i mesi primaverili in veste di crossover cittadino compatto appartenente al segmento A.

Il suo nome dovrà essere pronunciato Aygo “Cross” e definirà una vettura che utilizzerà la piattaforma GA-B della Yaris, tra l’altro interamente progettata dalla Casa giapponese senza più alcun aiuto da parte del gruppo PSA. Insomma, un modello ben diverso dalla Aygo che tutti noi abbiamo apprezzato fino ad oggi, caratterizzato da linee muscolose su una carrozzeria estremamente compatta, lunga complessivamente meno di 4 metri.

Il suo debutto? Atteso nelle prime settimane del prossimo mese di novembre: dopo la presentazione verrà dato il via alla linea di produzione nell’impianto di Kolin, in Repubblica Ceca, dove verrà assemblata inizialmente con propulsori a benzina. L’utilizzo della piattaforma di derivazione Yaris, tuttavia, apre la speranza nei confronti di versioni ibride: per saperne di più, fortunatamente, non dovremo attendere ancora molto…