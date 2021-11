Toyota C-HR 2022: il restyling punta su un abitacolo ancora più digital

Il Model Year 2022 della C-HR offrirà un lieve aggiornamento estetico e un più corposo upgrade dell'infotainment con l'ultima versione del Toyota Smart Connect

L’abbiamo provata ormai due anni fa in occasione del primo restyling di “metà carriera” e oggi, a sei anni di distanza dal suo debutto sul mercato, è giunto il momento di un altro “ritocchino” per continuare a farsi largo tra una concorrenza che si sta facendo sempre più agguerrita. La Toyota C-HR, sviluppata anche in versione sportiva Gazoo Racing, è pronta ad accogliere l’aggiornamento 2022 che può contare su un lieve lifting estetico e un più consistente upgrade della tecnologia di bordo, comprendente l’ultima versione dell’infotainment Toyota Smart Connect.

Per quanto riguarda il look, il MY 2022 della C-HR conferma le linee a cui siamo abituati introducendo solo una nuova tinta cromatica per la carrozzeria chiamata “Amethyst“, con tettuccio, montanti anteriori e spoiler posteriore a contrasto in argento o nero e con dei nuovi cerchi in lega da 18” dal disegno inedito. Nell’abitacolo, invece, le differenze estetiche si possono notare a livello dei rivestimenti, in tessuto e pelle sintetica sui sedili, e dei dettagli delle varie finiture, proposte per l’occasione in color antracite.

Come annunciato, è però la dotazione tecnologica a disposizione di pilota e passeggero a ricevere l’aggiornamento più importante, vale a dire la nuova piattaforma di ultima generazione per il sistema infotainment Toyota Smart Connect. Questa si caratterizza per lo schermo touchscreen da 8 pollici comprendente la gestione dei comandi vocali e la presenza di servizi specifici tra cui quelli di navigazione in-cloud con rilevamento del traffico in tempo reale, mappe 3D per le principali città, visualizzazione della segnaletica stradale e avvisi per autovelox e stalli di parcheggio nelle vicinanze. La connettività Apple CarPlay e Android Auto, invece, è garantita rispettivamente in modalità wireless e via cavo.

Passando alle motorizzazioni, la scelta di Toyota per il MY2022 della C-HR è stata quella di confermare l’attuale gamma di propulsori, composta dalle due soluzioni a tecnologia Full Hybrid da 1.8 e da 2.0 Litri di cilindrata. La prima è capace di erogare 122 cavalli e 142 Nm di coppia massima con consumi pari a 4,9 Litri/100 km e a 110-112 g/km, mentre la seconda alza l’asticella a 184 CV e 190 Nm per 5,2 Litri/100 km e 119-120 g/km di CO2 rilevati nel ciclo WLTP.

Prezzi e disponibilità? La nuova Toyota C-HR 2022 sarà ordinabile presso i concessionari ufficiali a partire dal prossimo mese di dicembre con consegne previste nei primi mesi del 2022. Il listino, invece, è ancora in fase di definizione.