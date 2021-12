Toyota GR Supra: la sportiva giapponese ora si può costruire con i LEGO!

Il kit LEGO Speed Champions dedicato alla nuova Toyota Supra può essere già acquistato online al prezzo di 19,99 Euro

Vi ricordate la Toyota GR Supra fatta di Lego… ma realizzata in scala reale, costruita con circa 480.000 mattoncini e, tra l’altro, guidabile fino a 28 km/h? Bene, per la gioia dei più piccoli ora la sportiva giapponese è acquistabile sul sito ufficiale della Casa di Billund in formato ridotto, grazie al kit LEGO Speed Champions commercializzato nelle ultime settimane.

Questo set è valido per tutti i bambini con età superiore ai 7 anni ed è composto da 299 pezzi, che definiscono un modellino molto ben dettagliato in tutti i suoi particolari: la macchinina gialla che richiama le forme della Supra, infatti, può anche diventare una “speedster” grazie alla rimozione del tettuccio, del parabrezza e dei finestrini laterali ed è accompagnata da un piccolo pilota con tuta nera Gazoo Racing, casco e chiave inglese – utile a sostituire i cerchi originali con quelli da corsa a cinque razze.

Prezzo e disponibilità di questa piccola opera d’arte? Il kit Toyota GR Supra LEGO Speed Champions può essere già acquistato sull’e-commerce ufficiale del marchio svedese al costo di soli 19,99 Euro: un bel regalo di Natale, vero?