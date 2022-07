Toyota Highlander: il MY2023 è ancora più moderno e tecnologico

Disponibile in tre allestimenti (Trend, Lounge ed Executive) e con il motore Full Hybrid da 248, l'Highlander 2023 ha un listino in partenza da 57.500 Euro

Novità in arrivo per il SUV top di gamma del marchio Toyota: in vista del 2023 l’Highlander si aggiorna e lo fa introducendo innanzitutto un rinnovato sistema infotainment con schermo HD da 12,3”, chiamato Toyota Smart Connect+ e ora provvisto di assistente richiamabile con i comandi vocali, navigatore che fornisce le informazioni in tempo reale e connessione con l’app MyToyota – la quale permette il lock/unlock delle portiere da remoto e la geolocalizzazione della vettura tramite GPS.

Al suo fianco è previsto il Digital Cockpit sempre da 12,3” di diagonale, personalizzabile a piacimento tramite le quattro modalità di personalizzazione Casual, Smart, Tough e Sport, mentre per quanto riguarda l’estetica le novità principali sono contraddistinte dalla tinta metallizzata Cypress Green e dai cerchi in lega da 20” in nero lucido.

Il listino prezzi della Toyota Highlander 2023 ora comprende tre allestimenti principali: quello base, chiamato Trend (da 57.500 Euro) propone di serie i gruppi ottici a LED, i cerchi da 18”, l’infotainment Toyota Smart Connect con schermo da 8”, il climatizzatore trizona e rivestimenti interni in pelle per i sedili, che all’anteriore sono regolabili elettricamente e prevedono anche il supporto lombare per il guidatore.

L’allestimento Lounge (da 63.500 Euro), invece, aggiunge l’infotainment evoluto Toyota Smart Connect+ con display da 12,3”, il Digital Cockpit, i cerchi in lega da 20 pollici e il portellone posteriore elettrico. Il top di gamma, infine, è chiamato Executive (da 68.500 Euro) e completa l’opera con i cerchi da 20” in nero lucido, gli interni in pelle naturale grigia o nera, i sedili anteriori ventilati e posteriori riscaldati, il Panoramic View Monitor, il tettuccio apribile e il sistema audio premium JBL.