Toyota Supra: la “Funny Car” in versione dragster supera gli 11.000 cavalli!

Con un V8 da 8.2 Litri di cilindrata, questa specialissima Supra parteciperà al Campionato NHRA 2022 con una top speed di oltre 530 km/h

Pensavate che la Corvette C4 equipaggiata con un motore a razzo fosse l’esperimento più stravagante mai creato nel mondo automotive? Bè, vi siete sbagliati… perchè oggi tocca alla mitica Toyota GR Supra far vedere il suo vero valore: presso l’Auto Club Speedway di Pomona, in California, è stata infatti presentata una versione speciale della supersportiva giapponese, modificata pesantemente per assomigliare a un “dragster” al fine di partecipare all’edizione 2022 del Campionato NHRA.

Soprannominata “Funny Car” dagli addetti ai lavori, si mostra con un corpo vettura in fibra di carbonio che all’anteriore vuole riprendere le forme tradizionali proprio della Supra, ma che al posteriore cambia drasticamente per dar vita a uno chassis extra-lungo dalle ruote posteriori gigantesche. Non manca, ovviamente, lo spoiler per rimanere incollati all’asfalto, così come l’imponente impianto di scarico a quattro terminali, l’abitacolo monoposto e una livrea a sfondo bianco con dettagli in nero e rosso che vuole richiamare quelle ufficiali del team Toyota Gazoo Racing.

Ciò che fa la differenza, tuttavia, è l’impressionante propulsore installato sotto il cofano motore, un V8 dalla cilindrata “monstre” di 8.2 Litri con sovralimentazione capace di erogare la potenza folle di 11.000 (!) cavalli. Le sue performance? Sicuramente adatte alle corse di accelerazione più cattive, perchè la sua velocità massima supera addirittura i 530 km/h: niente male per una Supra “elaborata”, vero?